إيفان يواس: بوتين لا ينوي إنهاء الحرب.. وأوكرانيا خسرت الكثير من الأشخاص والأسلحة

قال إيفان يواس مستشار مركز السياسات الأوكراني، إنّ الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر، مفسرا ذلك بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه نية لإنهاء الحرب.

وأضاف يواس، في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أوكرانيا تعاني من ويلات الحرب وهناك العديد من الجنود الذين يقتلون يوميا، وليس هناك مؤشرات للسلام، وحتى الآن لم يتم وقف الحروب والقصف ضد الأوكرانيين.

وأوضح: "حتى الآن، خسرنا في أوكرانيا الكثير من الأشخاص والأسلحة والحياة التي كنا ننعم بها من قبل، ولا نجد أي مؤشرات للسلام ولا حتى نية للسلام من جانب روسيا".

وأكد: "روسيا لديها العديد من الاجتماعات وليست البداية مع زيلينسكي، ويمكن أن يكون هناك اجتماعات مقبلة، ولكن ليس بهذه السهولة، ومن الممكن أن تكون الصين وسيطا، وقد تكون أمريكا وسيطا".

ولفت إلى أن لروسيا جدول أعمال ونية محددة، دون مؤشرات للسلام، مواصلا: "لم نحصل على أي موافقة مبدئية كي يكون هناك اجتماعا مع زيلينسكي أو أي اتفاق لما قد يحدث فيما بعد، لذلك، الوضع كما هو ولم يتغير أي شيء|.

واستطرد: "أعتقد أن تدخل الصين في مثل هذه الاجتماعات؛ قد يشكل دعما إضافيا لذلك، وحتى الآن يحاول الرئيس زيلينسكي الوصول إلى حل وسط أو إنهاء هذه الحرب لكي نقلل الخسائر التي نواجهها يوميا، ولكن بوتين لم يُبدِ أي نية لذلك".