زعيم كوريا الشمالية يلتقي بعائلات جنود لقوا حتفهم في عمليات خارجية

محمود نوفل

إلتقى زعيم جمهورية كوريا الشمالية كيم جونج أون،  بعائلات الجنود الذين لقوا حتفهم في عمليات خارجية، واصفًا إياهم بأنهم "أبطال أسطوريون ضحوا بحياتهم الثمينة بلا ندم".

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية ؛ عبر كيم جونج أون عن حزنه لعدم تمكنه من إعادة الجنود إلى الوطن أحياءً، لكنه أشاد بتضحياتهم.

 وقال أيضا : "جيشنا بطولي لا يعرف الخضوع ولا المستحيل… مكوّن من أبناء أكثر الشعوب عنادًا ووطنية في العالم". 

وخلال اللقاء في دار موكران، قدّم كيم جونغ أون للعائلات صور الشهداء ملفوفة بعلم جمهورية كوريا الديمقراطية، والتقط معهم صورًا تذكارية. 

وشدد على أن رغبات القتلى ستتحقق وأن أطفالهم سيُربّون كـ "عناصر صلبة للثورة وأبناء وبنات حقيقيين للوطن".

