قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنك إتش بي سي سويسرا .. قرار بإغلاق حسابات 1000 ثري بينهم مصريين
القانون يُجرّم التلاعب بالمستندات.. غرامات وحبس لمقدمي الأوراق المزورة لـ الجمارك
زعيم كوريا الشمالية يلوح لترامب وجارته الجنوبية بصورايخ دفاعية جديدة
شيكابالا : خسرنا نهائي افريقيا بسبب تدخين لاعبين للشيشة قبل المباراة
القادسية الكويتي يعلن التعاقد مع محمود كهربا
عبدالغفار: أجرينا أكثر من 5 آلاف عملية جراحية معقدة للأشقاء الفلسطينيين
وزير الصحة: 300 مستشفى استقبلوا الأشقاء الفلسطينيين في 22 شهرا
محافظ الإسكندرية يزور مصابي حادث غرق شاطئ أبو تلات بمستشفي العامرية
هل يحق للرجل التصرف في مال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب
بالكذب والخداع.. كيف امتلكت إسرائيل القنبلة النووية؟.. عادل حمودة يكشف التفاصيل
جمال عبد الحميد: زيزو ليس رقم واحد في الأهلي.. وإمام عاشور أفضل منه
استعد لتأخير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يلوح لترامب وجارته الجنوبية بصورايخ دفاعية جديدة

كيم جونج أون
كيم جونج أون
القسم الخارجي

في تلويح جديد بالقوة والقدرة على الدفاع، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن زعيم البلاد كيم جونج أون، أشرف على إطلاق صواريخ دفاع جوي جديدة.

وبحسب ما نشر يعد ذلك على سبيل التلويح بالقوة والقدرة على تهديد الأعداء والخصوم للزعيم.

يتزامن ذلك قبل القمة المرتقبة يوم الإثنين، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج.

وكان كيم قد ندد في وقت سابق من هذا الشهر بالتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

اعتبر كيم جونج أون، أنها تعكس النية "الأكثر عداء وتصادمية" تجاه بلاده، وتعهد بتسريع وتيرة بناء القدرات النووية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن أنظمة الدفاع الجوي الجديدة أظهرت "استجابة سريعة" للأهداف الجوية، مثل الطائرات الهجومية المسيّرة وصواريخ كروز.

ولم يحدد تقرير الوكالة موقع إطلاق الصاروخين أو يذكر تفاصيل عنهما، سوى أن طريقة تشغيلهما "تعتمد على تقنية فريدة ومتميزة".

وأشارت وكالة الأنباء المركزية إلى أن عملية الإطلاق "أثبت بشكل خاص أن الخصائص التكنولوجية لنوعين من المقذوفات مناسبة للغاية لتدمير أهداف جوية مختلفة".

كان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أن قواته أطلقت الثلاثاء رصاصات تحذيرية باتجاه عدد من الجنود الكوريين الشماليين، الذين عبروا لفترة وجيزة الحدود العسكرية التي تفصل بين البلدين.

ووصف الجنرال الكوري الشمالي كو جونج تشول الحادث بأنه "استفزاز عسكري متعمد"، بحسب وكالة الأنباء المركزية، محذرا من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع لمرحلة "لا يمكن السيطرة عليها".

وتعهد الجمعة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج ببناء "الثقة" مع كوريا الشمالية، وإعادة العمل بـ"اتفاقية عسكرية" تحد من التوترات الحدودية بين البلدين، رغم إبداء بيونغيانغ عدم رغبتها في تحسين العلاقات مع سيول.

كيم جونج أون زعيم صواريخ دفاع جوي الشمالية لي جيه ميونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

صورة أرشيفية

حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات

صورة أرشيفية

في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات

ترشيحاتنا

أحمد حمدي

أمير هشام: موقف أحمد حمدي غامض في الزمالك

سيف الدين الجزيري

الجزيري يواصل الغياب عن الزمالك أمام فاركو

إمام عاشور

رمضان السيد: التمديد لإمام عاشور خطوة مهمة لاستقرار فريق الأهلي

بالصور

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي

فضحها في الشارع وقدام بيتها.. خناقة رجل مع طليقته تشعل السوشيال ميديا

خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته

جمال شعبان: ناموا زيادة يوم الإجازة علشان صحة قلبكم

جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب
جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب
جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد