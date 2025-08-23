أفادت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، في تفاصيل جديدة حول حادث الاعتداء على البعثة المصرية في نيويورك أن المتهمين هما شقيقان يدعيان ياسين السماك، 22 عامًا، وعلي السماك، 15 عامًا، وهما مواطنان أمريكيان لأب وأم أمريكيين هاجرا من مصر منذ عقود.



وأوضحت الشرطة الأمريكية، أن ياسين وُجّهت إليه تهمة الاعتداء، بينما وُجهت إلى القاصر البالغ 15 عامًا تهمة الاعتداء والخنق بعد إصابة اثنين من موظفي البعثة المصرية.



وأشارت الشرطة، إلى أن الموظفين رفضوا تلقي علاجا طبيا في موقع الحادث، مؤكدة أن ياسين ليست له سوابق جنائية، فيما لم يُكشف عن سجل القاصر بحكم القوانين.



وفي تصريحات لشبكة إن بي سي نيوز قال والدا الشقيقين أن التهم ضد علي أسقطتها محكمة الأسرة، فيما خُففت التهم ضد ياسين إلى جنحة.



وقبل أيام تمكن أمن البعثة المصرية في نيويورك من التصدي لمحاولة حصار على المبني، وجرى استدعاء الشرطة، والتي احتجزت شخصين.