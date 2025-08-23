سوريا تنفي شائعات تسمم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة

نفت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية ما تم تداوله عبر بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية حول إصابة وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، بحالة تسمم.

وأكدت في تصريح لصحيفة "الثورة" السورية أن الوزير يتمتع بصحة جيدة ويواصل أداء مهامه كالمعتاد، مشددة على أن ما ينشر في هذا السياق مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة، مشيرة إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

وكانت مواقع سورية قد تداولت خلال الأيام الماضية أنباء عن تعرض عدد من عناصر الجيش، من بينهم وزير الدفاع، لحالات تسمم في محافظة حماة نتيجة تناول أطعمة فاسدة، ما استدعى نقلهم إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج.

كما سبق أن تحدثت تقارير إعلامية محلية عن حالات مشابهة في محافظة حلب، حيث أصيب عدد من عناصر وزارة الدفاع بتسمم غذائي دون تسجيل أي وفيات.