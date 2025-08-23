العواقب وخيمة.. أول رد من كوريا الشمالية على طلقات نظيرتها الجنوبية بالحدود



أكدت كوريا الشمالية أن إطلاق جيش كوريا الجنوبية طلقات تحذيرية في منطقة الحدود الثلاثاء الماضي يعد استفزازا متعمدا بحسب ماذكرت وكالة أنباء رويترز .

وشددت السلطات الكورية الشمالية على أنها لن تتحمل أي مسؤولية عن العواقب الوخيمة إذا تم تجاهل تحذيراتها المسبقة في منطقة الحدود مع جارتها الجنوبية.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها ستزيل مكبرات الصوت، التي تبث دعاية مناهضة لكوريا الشمالية على طول حدود البلاد.

وأوضحت سيول أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات عملية لتخفيف التوترات بين الكوريتين من دون التأثير على جاهزية الجيش.

وأشارت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إلى أن الجيش بدأ في تفكيك مكبرات الصوت المخصصة للبث الدعائي تجاه بيونغ يانغ على طول الحدود.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ ، قد أمر في يونيو بتعليق البث الدعائي عبر مكبرات الصوت تجاه الشمال لتخفيف التوترات وإعادة بناء الثقة.

وردا على ذلك، أوقفت كوريا الشمالية بثّها للضوضاء الصاخبة التي تستهدف الجنوب.



ويبلغ عدد مكبرات الصوت الثابتة التي من المقرر تفكيكها حوالي 20 وحدة.