قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنوفية وقنا والفيوم وأسوان.. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن أسماء الفائزين بنظام الفردي بانتخابات الشيوخ
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"
الهيئة الوطنية: 516 ألف صوت باطل بنظام الفردي في انتخابات الشيوخ
بث مباشر| أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات يعلن عن أسماء المرشحين الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ بمحافظات الشرقية والبحيرة
الأعلى في تاريخ المجلس .. الهيئة الوطنية للانتخابات: 17.1 % نسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ
رئيس الوطنية للانتخابات: عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشيوخ 11 مليون و837 الف ناخبا بنسبة 17.1 %
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الشيوخ على المقاعد الفردية بالجيزة والإسكندرية
وزير الأوقاف يبحث مع قيادات دينية من الأردن والجزائر والإمارات تعزيز التعاون
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ
مؤتمر الإفتاء العاشر| علماء يطالبون بإنشاء نموذج عالمي للمفتي الرشيد.. ويؤكدون: الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الاجتهاد البشري
الأمم المتحدة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب يعكس اهتمام مصر بالرياضة كقوة ثقافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحذيرات ترامب وضغوط من كوريا الشمالية| العالم يواجه خطة إسرائيل لابتلاع غزة.. وخبير يعلق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

تشهد الساحة الدولية موجة واسعة من الانتقادات لخطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل، في وقت تتباين فيه المواقف بين الحذر الأمريكي، والإدانة الصريحة من كوريا الشمالية، والتحذيرات القوية من خبراء استراتيجيين يرون في هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا يهدد المنطقة بالانفجار. وبين الضغوط السياسية والاعتبارات العسكرية، تتبلور صورة معقدة لصراع تتجاوز تداعياته حدود غزة.

خبير استراتيجي.. "جريمة مكتملة الأركان" بحق الإنسانية

اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، وصف الخطة الإسرائيلية بأنها "جريمة سياسية وعسكرية مكتملة الأركان" بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنها تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن هذه الخطوة ليست إلا محاولة لفرض أمر واقع جديد عبر القوة العسكرية، بهدف القضاء على أي أفق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف السيد أن إسرائيل تطبق سياسة "الأرض المحروقة" في غزة، عبر تدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية، ما يخلق بيئة طاردة للحياة ويدفع السكان نحو النزوح القسري. واعتبر أن هذه الممارسات تحمل أبعادًا تطهيرية، تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية والسياسية للقطاع.

تداعيات إقليمية ودولية متوقعة

حذر السيد من أن احتلال غزة بالكامل سيخلق بيئة خصبة لتصاعد العنف، ويمنح التنظيمات المسلحة مبررات لتوسيع دائرة المواجهة، مما يهدد استقرار المنطقة بأكملها. كما أشار إلى أن أي عملية عسكرية شاملة ستخلف خسائر بشرية كبيرة، وتعرض إسرائيل لضغوط دولية غير مسبوقة، خاصة مع تصاعد الأصوات الغربية المطالبة بوقف الدعم العسكري والسياسي لها.

وأكد أن القانون الدولي واضح في رفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأن استمرار الاحتلال يفتح الباب أمام ملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، وربما فرض عقوبات أو إجراءات ردعية عليها.

ترامب.. موقف حذر وإشارات مشفرة

في المقابل، تبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفًا أكثر تحفظًا، متجنبًا إعلان تأييد أو رفض صريح للخطة الإسرائيلية. لكنه كرر خلال مقابلة مع موقع "أكسيوس" عبارته: "تذكروا 7 أكتوبر"، في إشارة إلى هجوم حركة حماس على إسرائيل.

واعتبر ترامب أن حماس لن تطلق سراح الرهائن في الظروف الحالية، وأن استردادهم سيكون صعبًا، ما فُسّر على أنه تفهّم ضمني لمبررات استمرار الضغط العسكري الإسرائيلي، رغم عدم إعلانه دعمًا مباشرًا للخطة.

كوريا الشمالية.. إدانة قاطعة ومطالبة بالانسحاب

على النقيض من الموقف الأمريكي الحذر، أصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية بيانًا شديد اللهجة، وصفت فيه خطة إسرائيل للسيطرة على غزة بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، مطالبة تل أبيب بوقف الحرب والانسحاب الفوري.

وأكد البيان أن التبريرات التي يسوقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب عبر الاحتلال الكامل "واهية"، مشددًا على أن الحل يكمن في إنهاء العدوان وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني.

ساحة الميدان هي الحكم

بين تحذيرات ترامب، وموقف كوريا الشمالية، وانتقادات الخبراء العسكريين، يبدو أن خطة إسرائيل لاحتلال غزة تواجه جبهة رفض عالمية تتسع يومًا بعد يوم. ومع استمرار التصعيد، تتضح صورة مشهد دولي منقسم لكنه متفق على خطورة التصعيد. غير أن الحسم كما يرى المراقبون سيبقى في الميدان، حيث تصر إسرائيل على نهج القوة، ويواصل الفلسطينيون صمودهم، في مواجهة خطة قد تشكل نقطة تحول دموية في تاريخ الصراع.

غزة إسرائيل الكوري الشمالي كوريا الشمالية ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

ترشيحاتنا

بطولة العالم

تأخر ناشئى اليد أمام الدنمارك 17-14 بالشوط الأول في بطولة العالم تحت 19 عاما

جوري بكر

إطلالة صيفية ساحرة لجوري بكر من وسط البحر

ميدو وزوجتة

برسالة رومانسية.. ميدو يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بالصور

تصاعد الصراع وكشف الأسرار فى الحلقة الرابعة من "فلاش باك".. وأول ظهور لخالد أنور

خالد انور
خالد انور
خالد انور

4 توابل مذهلة لخفض السكر والكوليسترول وتعزيز صحة القلب.. اكتشف فوائدها

توابل تحافظ على صحة القلب
توابل تحافظ على صحة القلب
توابل تحافظ على صحة القلب

ترامب يضطر لتمويل السيارات الكهربائية بـ5 مليارات دولار بعد خسارة الدعاوى

ترامب والسيارات الكهربائية
ترامب والسيارات الكهربائية
ترامب والسيارات الكهربائية

طرق طبيعية لتخفيف التهاب الأعصاب الطرفية.. هتحس بفرق كبير

طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية
طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية
طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية

فيديو

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

نور الشريف

سر لم يُكشف من قبل.. قصة عبد الغفور البرعي التي غيرت حياة نور الشريف

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد