قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم كوريا الشمالية يزور الصين الأسبوع المقبل.. لهذا السبب
الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة
ميناء العين السخنة يبدأ استقبال أحدث الرافعات العملاقة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي
بفعل سياسات ترامب.. تراجع الدولار الأمريكي وسط توقعات بخفض الفائدة
محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة في سباق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أذكار الصباح الثابتة عن النبي.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن الخير
اعتداءات الإخوان على السفارات المصرية بالخارج تكشف ازدواجية الغرب وتفضح شعاراته الزائفة عن حقوق الإنسان
التخطيط: حرصنا على ترشيد وحوكمة الإنفاق العام بالموازنة الجديدة
محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات .. تعرّف عليها
الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
بعد قرار المركزي .. 3 أيام إجازة في البنوك .. ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يزور الصين الأسبوع المقبل.. لهذا السبب

زعيما الصين وكوريا الشمالية
زعيما الصين وكوريا الشمالية
محمود نوفل

يشارك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في الذكرى الـ 80  لانتهاء الحرب العالمية الثانية في الصين الأسبوع المقبل بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ وذلك ضمن قادة 26 دولة أجنبية من المقرر حضورهم بدعوة من شي .

ومن المقرر أن تقيم الصين عرضًا عسكريًا كبيرا في 3 سبتمبر في ميدان تيانانمن ببكين إحياءً لذكرى النصر في النضال ضد اليابان عام 1945.

وبحسب تقارير كورية شمالية فإن زيارة كيم النادرة تأتي في الوقت الذي تُظهر فيه كوريا الشمالية والصين بوادر استعادة العلاقات الثنائية، التي تضررت بسبب تقارب بيونغ يانغ الوثيق مع روسيا، في أعقاب نشر قوات كورية شمالية لدعم حرب موسكو مع أوكرانيا.

وسيكون من بين الضيوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون-شيك، بالإضافة إلى قادة من فيتنام وإندونيسيا وإيران، بالإضافة إلى مسؤولين من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ومنذ توليه السلطة في عام 2011، زار كيم الصين أربع مرات حتى الآن، ثلاث منها في عام 2018 وواحدة في عام 2019، وخلال جميع هذه الزيارات، عقد اجتماعات مع شي.

الزعيم الكوري الشمالي الذكرى الـ 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية الصين الرئيس الصيني شي جين بينغ اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

ترشيحاتنا

عداد الكهرباء

تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

وزير الزراعة

توجيه عاجل.. وزير الزراعة: لا تهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق ومصالح الفلاح المصري

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

عمال مصر يرفضون حملات الابتزاز السياسي ضد الدولة ويؤكدون على 5 مطالب

بالصور

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد