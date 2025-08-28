زعيم كوريا الشمالية يزور الصين الأسبوع المقبل.. لهذا السبب

يشارك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في الذكرى الـ 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في الصين الأسبوع المقبل بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ وذلك ضمن قادة 26 دولة أجنبية من المقرر حضورهم بدعوة من شي .

ومن المقرر أن تقيم الصين عرضًا عسكريًا كبيرا في 3 سبتمبر في ميدان تيانانمن ببكين إحياءً لذكرى النصر في النضال ضد اليابان عام 1945.

وبحسب تقارير كورية شمالية فإن زيارة كيم النادرة تأتي في الوقت الذي تُظهر فيه كوريا الشمالية والصين بوادر استعادة العلاقات الثنائية، التي تضررت بسبب تقارب بيونغ يانغ الوثيق مع روسيا، في أعقاب نشر قوات كورية شمالية لدعم حرب موسكو مع أوكرانيا.

وسيكون من بين الضيوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون-شيك، بالإضافة إلى قادة من فيتنام وإندونيسيا وإيران، بالإضافة إلى مسؤولين من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ومنذ توليه السلطة في عام 2011، زار كيم الصين أربع مرات حتى الآن، ثلاث منها في عام 2018 وواحدة في عام 2019، وخلال جميع هذه الزيارات، عقد اجتماعات مع شي.