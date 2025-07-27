في ذكرى الهدنة.. كيم جونج أون يتعهّد بـ«نصر مُشرّف» ضد الإمبريالية وأمريكا

تعهّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتحقيق بلاده نصرًا كبيرًا في المعارك "ضد الإمبريالية وضد الولايات المتحدة"، وذلك خلال إحياء البلاد لذكرى الهدنة في الحرب الكورية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، في إشارة إلى زيارته لمتحف حربي في اليوم السابق، إن كيم "أكد أن دولتنا وشعبنا سيحققان بالتأكيد القضية العظيمة المتمثلة في بناء دولة غنية بجيش قوي، وسيحققان انتصارات مشرّفة في المواجهة ضد الإمبريالية والولايات المتحدة".

وكانت كوريا الشمالية قد وقّعت اتفاقية هدنة مع الولايات المتحدة والصين في 27 يوليو 1953، مما أنهى القتال في الحرب التي استمرت ثلاث سنوات.

وقد وقّع الاتفاقية جنرالات أمريكيون ممثّلين لقوات الأمم المتحدة التي دعمت كوريا الجنوبية.

وتُطلق كوريا الشمالية على يوم 27 يوليو اسم "يوم النصر"، على الرغم من أن الهدنة رسمت حدودًا قسمت شبه الجزيرة الكورية بالتساوي تقريبًا في المساحة، وأعادت التوازن بعد أن تبادل الجانبان التقدّم والتراجع في ساحة المعركة.