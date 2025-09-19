قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دهسه قطار.. مصرع المتهم بالتخلص من أبنائه الثلاثة بالمنصورة
دعاء آخر جمعة من شهر مولد النبي.. 6 كلمات تصب عليك الخير
الأقصر في يوم ملكي.. جولة ملك إسبانيا وقرينته بين متحف الحضارة ووادي الملوك
سويلم يبحث إعادة تأهيل محطات الرفع مع بنك التنمية والاعمار الأوروبي
النقل: فتح حركة المرور بالدائري الإقليمي من تقاطع الاسكندرية الزراعي وحتى السويس الصحراوي
محيي الدين: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي عناصر محورية لمستقبل الاقتصاد العالمي
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب مقاطعة بـ إندونيسيا
فرنسا تعلق التعاون مع مالي في مكافحة الإرهاب وتطرد دبلوماسيين ماليين
بخلاف السكني.. زيادة جديدة خلال شهور في الإيجار القديم| تفاصيل
جيش الاحتلال ينشر تذكيرا هاما إلى سكان مدينة غزة وأحيائها
وزير الخارجية: نسعى لتعزيز التعاون المصري-السعودي لمواجهة التحديات الإقليمية
اعتماد القرار المصري السنوي الخاص بتطبيق ضمانات الطاقة الذرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب مقاطعة بـ إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر اليوم، الجمعة، مقاطعة "بابوا الوسطى" الإندونيسية؛ دون ورود أي تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية.

وأفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي - حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) الناطقة باللغة الإنجليزية - بأن مركز الزلزال وقع على بعد 28 كيلومترا من جنوب بلدة "نابيري" بمقاطعة "بابوا الوسطى"، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

فيما قدرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية قوة الهزة الأرضية بـ6.5 درجة وبأنها ضربت على عمق 24 كيلومترا؛ فضلا عن تسجيل 50 هزة ارتدادية في أعقاب الزلزال.
من جانبه، قال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث الإندونيسية عبد المهاري إن الزلزال تسبب في تضرر عدة منشآت عامة، ولكن لم يسفر عن وقوع ضحايا.

جدير بالذكر أن إندونيسيا، أكبر دولة جزرية في العالم، تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي المنطقة الأكثر نشاطا جيولوجيا على وجه الأرض، وكثيرا ما تحدث ثورات بركانية وزلازل على طول هذا الحزام.
 

