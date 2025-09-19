زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب مقاطعة بـ إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر اليوم، الجمعة، مقاطعة "بابوا الوسطى" الإندونيسية؛ دون ورود أي تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية.

وأفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي - حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) الناطقة باللغة الإنجليزية - بأن مركز الزلزال وقع على بعد 28 كيلومترا من جنوب بلدة "نابيري" بمقاطعة "بابوا الوسطى"، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

فيما قدرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية قوة الهزة الأرضية بـ6.5 درجة وبأنها ضربت على عمق 24 كيلومترا؛ فضلا عن تسجيل 50 هزة ارتدادية في أعقاب الزلزال.

من جانبه، قال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث الإندونيسية عبد المهاري إن الزلزال تسبب في تضرر عدة منشآت عامة، ولكن لم يسفر عن وقوع ضحايا.

جدير بالذكر أن إندونيسيا، أكبر دولة جزرية في العالم، تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي المنطقة الأكثر نشاطا جيولوجيا على وجه الأرض، وكثيرا ما تحدث ثورات بركانية وزلازل على طول هذا الحزام.

