فولكس فاجن تتخلى عن خططها لإنتاج شاحنات بيك أب كهربائية

في خطوة مفاجئة وغير معلنة رسميًا، تراجعت شركة فولكس فاجن عن خططها لإطلاق نسخ كهربائية أو هجينة قابلة للشحن (Plug-in Hybrid) من شاحنتها البيك أب الشهيرة أماروك (Amarok)، لتبقى النسخة الحالية معتمدة على محركات البنزين والديزل التقليدية في الوقت الحالي.

مواصفات فولكس فاجن أماروك

وتعتمد أماروك الجديدة على قاعدة مشتركة مع فورد رينجر، وكان من المتوقع أن تستعير منها منظومة الدفع الهجينة نفسها. إلا أن فولكس فاجن قررت تأجيل هذه الخطوة، مفضلة التركيز على النسخ الحالية دون إدخال أنظمة كهربائية معقدة في هذا الجيل.

ورغم التراجع العالمي، أكدت الشركة أنها تعمل على نسخة هجينة من أماروك مبنية على قاعدة سيارات صينية، ومن المقرر إطلاقها في أسواق أمريكا الجنوبية خلال الفترة المقبلة، لتلبية الطلب المحلي على السيارات الاقتصادية منخفضة الانبعاثات.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد أن فولكس فاجن تسعى إلى الحفاظ على هوية أماروك التقليدية كبيك أب قوية وموثوقة، بدلاً من المجازفة بتحويلها إلى نسخة كهربائية قبل التأكد من جاهزية الأسواق والبنية التحتية الداعمة.