تبدأ من 52 ألف ريال.. مواصفات وأسعار هيونداي جراند i10 في السوق السعودي

تعد هيونداي جراند i10 من أبرز الخيارات التي تقدمها العلامة الكورية في فئة الهاتشباك داخل السوق السعودي، وتتوفر السيارة من خلال فئتين رئيسيتين هما Fleet وSmart، مع تصميم صغير الحجم يجمع بين الطابع العصري والعملي.

أداء محرك هيونداي جراند i10

تعتمد جراند i10 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.2 لتر يولد قوة تبلغ 83 حصانًا مع عزم دوران 114 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

ويعمل نظام الدفع الأمامي على تعزيز كفاءة الحركة في المدينة، وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ نحو 18.1 كيلومتر لكل لتر، ما يجعلها من بين السيارات الأكثر توفيرًا في فئتها.

هيونداي جراند i10

تصميم هيونداي جراند i10

تحمل جراند i10 ملامح تصميم عصري، وتأتي بأبعاد تبلغ 3.8 متر للطول، و1.68 متر للعرض، و1.48 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2.45 متر، وتتوفر بعجلات يتراوح قياسها بين 14 بوصة و15 بوصة، كما زُوّدت بمرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا في فئة Smart.

هيونداي جراند i10

مقصورة مريحة بتجهيزات عملية

تقدم هيونداي جراند i10 قيادة بسيطة ومريحة بفضل المقاعد القماشية القابلة للتعديل يدويًا ونظام التكييف اليدوي، وتضم النسخة الأعلى تجهيزًا شاشة ترفيهية تعمل باللمس مقاس 8 بوصات تدعم أنظمة الاتصال الحديثة، إلى جانب نظام صوتي مكون من ست سماعات.

هيونداي جراند i10

تضم السيارة مستويات أمان جيدة في فئتها، حيث تأتي مزودة بوسادتين هوائيتين أماميتين، مع أنظمة المكابح المانعة للانغلاق ABS وتوزيع قوة الفرامل الإلكتروني EBD ونظام التحكم في الجر، كما تتوفر حساسات خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية في الفئة الأعلى.

أسعار هيونداي جراند i10 2026 في السعودية

تقدم هيونداي جراند i10 2026 فئة Fleet بسعر 52,254 ريالًا سعوديًا، بينما يصل سعر فئة Smart إلى 53,404 ريالات سعودية.