قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي
فاروق جعفر: أعظم شيء في مباراة السوبر الجماهير .. بجد كانت حاجة تشرف
روما يفوز على أودينيزي بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي
أبو العينين: مصر تبني الجمهورية الجديدة وتفتح ذراعيها للاستثمار.. والصين شريكنا التجاري الأول
بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان
120 لاعبا شاركوا في فوز الأهلي بـ16 لقبا عبر 20 نسخة من كأس السوبر المصري
استقالة المدير العام لـ BBC بسبب خطاب للرئيس الأمريكي
أحمد موسى: الأهلي استحق التتويج بالسوبر وبن شرقي وزيزو أضافا لمسة سحرية
أحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عامًا
مستقبل وطن: المشاركة في انتخابات النواب تأكيد لدور العمال كقوة دافعة لعجلة التنمية
أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة
أحمد موسى يشيد بأداء الأهلي في السوبر ويصف هدف بن شرقي بالتاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 52 ألف ريال.. مواصفات وأسعار هيونداي جراند i10 في السوق السعودي

هيونداي جراند i10
هيونداي جراند i10
صبري طلبه

تعد هيونداي جراند i10 من أبرز الخيارات التي تقدمها العلامة الكورية في فئة الهاتشباك داخل السوق السعودي، وتتوفر السيارة من خلال فئتين رئيسيتين هما Fleet وSmart، مع تصميم صغير الحجم يجمع بين الطابع العصري والعملي.

أداء محرك هيونداي جراند i10

تعتمد جراند i10 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.2 لتر يولد قوة تبلغ 83 حصانًا مع عزم دوران 114 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

ويعمل نظام الدفع الأمامي على تعزيز كفاءة الحركة في المدينة، وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ نحو 18.1 كيلومتر لكل لتر، ما يجعلها من بين السيارات الأكثر توفيرًا في فئتها.

هيونداي جراند i10 

تصميم هيونداي جراند i10

تحمل جراند i10 ملامح تصميم عصري، وتأتي بأبعاد تبلغ 3.8 متر للطول، و1.68 متر للعرض، و1.48 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2.45 متر، وتتوفر بعجلات يتراوح قياسها بين 14 بوصة و15 بوصة، كما زُوّدت بمرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا في فئة Smart.

هيونداي جراند i10 

مقصورة مريحة بتجهيزات عملية

تقدم هيونداي جراند i10 قيادة بسيطة ومريحة بفضل المقاعد القماشية القابلة للتعديل يدويًا ونظام التكييف اليدوي، وتضم النسخة الأعلى تجهيزًا شاشة ترفيهية تعمل باللمس مقاس 8 بوصات تدعم أنظمة الاتصال الحديثة، إلى جانب نظام صوتي مكون من ست سماعات.

هيونداي جراند i10 

تضم السيارة مستويات أمان جيدة في فئتها، حيث تأتي مزودة بوسادتين هوائيتين أماميتين، مع أنظمة المكابح المانعة للانغلاق ABS وتوزيع قوة الفرامل الإلكتروني EBD ونظام التحكم في الجر، كما تتوفر حساسات خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية في الفئة الأعلى.

أسعار هيونداي جراند i10 2026 في السعودية

تقدم هيونداي جراند i10 2026 فئة Fleet بسعر 52,254 ريالًا سعوديًا، بينما يصل سعر فئة Smart إلى 53,404 ريالات سعودية.

هيونداي جراند i10 هيونداي جراند i10 سعر هيونداي جراند i10 أسعار هيونداي جراند i10

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

حكم نهائي السوبر المصري

مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

ترشيحاتنا

سفير مصر في لاباز يشارك في مراسم تنصيب رئيس بوليفيا

سفير مصر في لاباز يشارك في مراسم تنصيب رئيس بوليفيا

جامعة حلوان

بحضور وزيري التعليم العالي والأوقاف ندوة فكرية لتصحيح المفاهيم بجامعة حلوان غدًا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار ونظيرة السعودي يوقعان مشروع برنامج تنفيذي للتعاون

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

فيديو

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد