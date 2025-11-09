قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها
استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب
خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل وجدول الصرف الكامل
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل وجدول الصرف الكامل
عبد الفتاح تركي

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. تزايدت عمليات البحث مؤخرًا عبر محركات البحث عن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025، وذلك مع اقتراب بدء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف المعاشات للمستفيدين. 

يستفيد من معاشات ديسمبر ما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا، ولا سيما كبار السن وذوي الإعاقة.

صرف معاشات نوفمبر

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات ديسمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم الاثنين الموافق الأول من ديسمبر 2025، وفق الجدول الزمني المعتمد لصرف المعاشات شهريًا. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الفئات المستحقة وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم في المواعيد المحددة. 

كما تستمر الهيئة في صرف الزيادة السنوية التي أُقرت منذ يوليو الماضي، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.

طرق الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا

في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، وفّرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش ومواعيد الصرف إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب أو الفروع. ويمكن للمستفيدين اتباع الخطوات الآتية لمعرفة تفاصيل المعاش المستحق بسهولة:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
2- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد في خانة الاستعلام.
3- الضغط على زر «عرض» لبيان تفاصيل وقيمة المعاش المستحق.

وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، خاصة لكبار السن، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول نحو الخدمات الرقمية الشاملة التي تضمن سهولة الوصول والشفافية.

منافذ صرف معاشات ديسمبر 2025

حرصًا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على التيسير على أصحاب المعاشات وتجنب التكدس أمام مكاتب الصرف، تم تحديد عدة منافذ متنوعة لصرف معاشات ديسمبر 2025 في جميع محافظات الجمهورية، وتشمل المنافذ الآتية:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك ومكاتب البريد المصري.

فروع البنوك المختلفة المنتشرة في المدن والمراكز.

مكاتب البريد المصري التي تعمل طوال أيام الأسبوع لتلبية احتياجات المواطنين.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، لمن يفضلون إجراء معاملاتهم المالية رقمياً دون الحاجة للتوجه لأي فرع أو ماكينة صرف.

وتأتي هذه التسهيلات في إطار حرص الدولة على تسريع وتبسيط عملية صرف المعاشات وضمان وصول المستحقات المالية للمواطنين بأمان وسهولة، مع تطبيق أعلى معايير الأمان في المعاملات الإلكترونية.

استمرار صرف معاشات نوفمبر 2025

وفي سياق متصل، وحرصًا على راحة المواطنين، أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي عن فتح فروع البنك المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية يوم السبت الموافق الثاني من نوفمبر 2024، وذلك لتسهيل صرف معاشات شهر نوفمبر للمستحقين وتخفيف حدة الزحام أمام الفروع.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تعمل على تطوير وتوسيع شبكة منافذ صرف المعاشات، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين المسنين والمستحقين عنهم، مشيرة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يقدم خدماته حاليًا لأكثر من 2 مليون عميل على مستوى الجمهورية، مع خطط مستقبلية لزيادة عدد الفروع وتحسين منظومة الصرف الإلكتروني.

وأوضحت الوزيرة أن خطة الوزارة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم خدمات ميسّرة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي ويعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

