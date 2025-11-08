قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلاغ يتهمها بالتنمر .. سمر فودة تواجه هذه العقوبة بسبب منشور الجلابية
بدء فرز أصوات الناخبين في 31 لجنة اقتراع بالخارج في انتخابات مجلس النواب
أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير.. خطوط المواصلات الجديدة والقديمة
فيلم «وين صرنا» يحصد جائزة لجنة التحكيم في المهرجان المصري الأمريكي
أحمد جعفر: تريزيجيه أكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس «زيزو» أو «بن شرقي»
السفير نادر سعد: المصريون في بلغاريا حريصون على المشاركة بالانتخابات رغم عددهم القليل
عمرو أديب: القطاع الخاص يرفع الأسعار.. والحد الأدنى الـ 7000 جنيه غير مُطبّق
مسئول سابق بالناتو: مسألة اختيار الأنسب بين الدبابات الغربية الـ5 لا تملك ردًا حاسمًا مطلقًا|فيديو
إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل
مصر تستضيف لأول مرة الحفل الملكي العالمي "The Grand Ball" بقصر عابدين
سفير مصر في كندا: برودة الطقس القاسية لم تمنع حضور وتصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب
باسم مرسي: زيزو مش نجم الشباك في الأهلي
أخبار البلد

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الصرف الكامل
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الصرف الكامل
عبد الفتاح تركي

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. يترقب أكثر من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد في مختلف محافظات مصر موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025، خاصة بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل الزيادة الجديدة التي تقررت مع بداية العام المالي الجاري، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتخفيف الأعباء عن كبار السن والفئات الأولى بالرعاية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ومع اقتراب نهاية شهر نوفمبر، يزداد بحث المواطنين على محركات البحث عن جدول صرف معاشات ديسمبر 2025، وموعد بدء الصرف من مكاتب البريد والبنوك والمحافظ الإلكترونية، خاصة بعد تطبيق نظام الصرف المميكن وتقسيم المستحقين إلى شرائح لتفادي الزحام.

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 رسميًا

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات ديسمبر 2025 سيبدأ رسميًا من الاثنين 1 ديسمبر 2025، وذلك عبر جميع منافذ الصرف المعتادة، بما يشمل مكاتب البريد، ماكينات الصراف الآلي (ATM)، البنوك، والمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.

وسيتم صرف المعاشات على مدار عدة أيام متتالية وفق جدول زمني محدد لتقسيم أصحاب المعاشات إلى شرائح بحسب قيمة المعاش المستحق، لضمان سهولة الصرف وتجنب التكدس في فروع البريد والبنوك.

وأكدت الهيئة أن عمليات الصرف ستبدأ تدريجيًا من فجر الأحد عبر ماكينات الصراف الآلي قبل الموعد الرسمي بيوم واحد، حرصًا على راحة المستفيدين وتخفيف الضغط على المنافذ.

المرتبات والمعاشات

جدول صرف معاشات ديسمبر 2025 حسب الشرائح

جاء جدول الصرف على النحو الآتي:

  • الاثنين 1 ديسمبر 2025: صرف المعاشات الأقل من 2000 جنيه.
  • الثلاثاء 2 ديسمبر 2025: صرف المعاشات التي تتراوح بين 2000 و3000 جنيه.
  • الأربعاء 3 ديسمبر 2025: صرف المعاشات التي تزيد على 3000 جنيه فأكثر.
  • من الخميس 4 ديسمبر حتى نهاية الشهر: صرف باقي المستحقين والمتأخرات لمن تخلفوا عن مواعيد الصرف المحددة.

وأكدت الهيئة أن صرف المعاشات مستمر على مدار 24 ساعة عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، مع تعزيزها بكميات كافية من النقود لتجنب الأعطال أو النقص في السيولة خلال فترة الصرف.

الأجور والمعاشات

تفاصيل الزيادة الجديدة في معاشات 2025

تطبق الزيادة الجديدة التي أُقرت ابتداءً من يوليو 2025 بنسبة 15% على جميع المعاشات دون حد أدنى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.

وبحسب ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، فإن الزيادة تُضاف تلقائيًا إلى معاش شهر ديسمبر دون الحاجة لتقديم أي طلبات، وتشمل جميع أصحاب المعاشات المستحقين قبل 30 يونيو 2025.

وتختلف قيمة الزيادة من شخص لآخر بحسب قيمة المعاش الأصلي، حيث تصل الزيادة في بعض الحالات إلى أكثر من 700 جنيه شهريًا لأصحاب المعاشات المرتفعة.

الحد الأدنى والأقصى للمعاش بعد الزيادة

بعد تطبيق الزيادة الجديدة، أصبح الحد الأدنى للمعاش في مصر 1800 جنيه شهريًا بدلًا من 1560 جنيهًا، بينما ارتفع الحد الأقصى إلى 11 ألف جنيه شهريًا لبعض الفئات التي شغلت مناصب قيادية عليا في الجهاز الإداري للدولة.

وأكدت الوزارة أن الهدف من الزيادة ليس فقط مواجهة التضخم، بل أيضًا تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأضعف والأكثر احتياجًا، في إطار استراتيجية الدولة لبناء شبكة حماية اجتماعية قوية وشاملة.

اصحاب المعاشات

طرق صرف المعاشات في ديسمبر 2025

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف المعاشات بسهولة وأمان، وتشمل:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) للبنوك ومكاتب البريد.
  • فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة بجميع المحافظات.
  • مكاتب البريد المصري التي تعمل خلال مواعيد ممتدة.
  • المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول عبر شركات الاتصالات الأربع.
  • بطاقات ميزة الحكومية التي تتيح الصرف الإلكتروني والشراء والدفع الفوري.

ونصحت الهيئة أصحاب المعاشات الذين لم يحولوا صرفهم بعد إلى الوسائل الرقمية بسرعة التوجه لأقرب مكتب تأمينات لتحديث بياناتهم والاستفادة من الخدمات الإلكترونية الجديدة.

زيادة المعاشات

المعاشات الإلكترونية والتحول الرقمي

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ خطة التحول الرقمي في منظومة المعاشات، والتي تشمل:

إنشاء منصة إلكترونية موحدة لأصحاب المعاشات لتتبع مستحقاتهم شهريًا.

تطوير تطبيق للهاتف المحمول يتيح الاستعلام عن الرصيد وجدول الصرف.

إتاحة خيار استلام المعاش عبر المحافظ الإلكترونية مع مكافأة تشجيعية رمزية للمستخدمين الجدد.

وأوضحت الهيئة أن أكثر من 2.3 مليون مستفيد يستخدمون بالفعل المحافظ الإلكترونية لصرف معاشاتهم، ما يسهم في تقليل الازدحام وتحقيق الشمول المالي.

إجراءات استثنائية لفئات محددة

أكدت الوزارة أنه سيتم تخصيص مكاتب خدمة متنقلة في القرى والمناطق النائية لتيسير صرف المعاشات للفئات غير القادرة على التنقل، بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة، إضافة إلى توفير سيارات بريد متنقلة لتغطية التجمعات الريفية الكبرى.

كما تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة عبر الرقم 16217، إلى جانب إمكانية التواصل عبر الصفحة الرسمية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

المرتبات والمعاشات

يأتي صرف معاشات ديسمبر 2025 ليختتم عامًا من الجهود الحكومية المتواصلة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وسط استمرار خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي والعدالة الاجتماعية.

ومع اقتراب مواعيد الصرف، يبقى الالتزام بالتنظيم والانضباط هو المفتاح لضمان حصول الجميع على مستحقاتهم في سهولة وأمان، في ظل منظومة تأمينية تعد من الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

معاشات ديسمبر موعد صرف معاشات ديسمبر موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 جدول صرف المعاشات زيادة المعاشات 2025 معاشات البريد وزارة التضامن الاجتماعي الهيئة القومية للتأمينات صرف المعاشات عبر المحافظ الإلكترونية الحد الأدنى للمعاش معاشات مصر 2025 مواعيد صرف المعاشات الجديدة

