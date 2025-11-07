موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. ماهى أماكن القبض؟

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2025، وسط ترقب من ملايين المستفيدين في مختلف المحافظات، خاصة بعد الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات ورفع مستوى الحماية الاجتماعية.

صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات ديسمبر 2025 سيتم في موعده المعتاد دون تأجيل أو تغيير، على أن يبدأ الصرف رسميًا من يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر، وفقًا للجدول الزمني المعتمد لكل شريحة.

وأوضحت الهيئة أن عملية الصرف ستتم من خلال منافذ البريد المصري، وفروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى منافذ شركة فوري، مع استمرار تفعيل خدمات السحب الإلكتروني لتسهيل الإجراءات وتقليل الزحام أمام أماكن الصرف.

أكثر من 11 مليون مواطن مستفيد

ويستفيد من صرف معاشات ديسمبر نحو 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، حيث تعمل الهيئة على توفير جميع التسهيلات لضمان سهولة الحصول على الاستحقاقات الشهرية في مواعيدها، مع متابعة يومية لعمليات الصرف لضمان انسيابية الخدمة وعدم حدوث أي تكدسات.

استمرار صرف الزيادة المقررة منذ يوليو

ويأتي صرف معاش ديسمبر متضمنًا الزيادة التي تم تطبيقها في يوليو الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات ضمن خطة شاملة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة معاشهم أو الزيادات المقررة عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الخطوات التالية:

-الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

-اختيار خدمة «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش» أو «الاستعلام عن الرقم التأميني».

-إدخال الرقم القومي وكلمة المرور، ثم الضغط على «استعلام» لعرض تفاصيل المعاش.

-كما يمكن إجراء الاستعلام بالاسم من خلال الخطوات ذاتها عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة.

أماكن صرف معاشات ديسمبر 2025

تتوزع أماكن صرف المعاشات على عدد كبير من المنافذ لتسهيل عملية الحصول على المستحقات، وتشمل:

-ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة.

-مكاتب البريد المصري وفروعها بالمحافظات.

-فروع البنوك الحكومية والخاصة.

-المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

-منافذ شركة فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

-الحدين الأدنى والأقصى للمعاش بعد التعديل

أوضحت الهيئة أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ارتفع إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، فيما زاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14,500 جنيه بدلًا من 12,600 جنيه، وبناءا على ذلك، أصبح الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11,600 جنيه بدلًا من 10,080 جنيه.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

تأتي هذه التعديلات تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي نص على زيادة سنوية في حدود الاشتراك التأميني، بهدف تطوير نظام المعاشات ورفع قيمة المستحقات المالية للمواطنين عند التقاعد.