قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السلع الغذائية بأسواق محافظة الوادي الجديد
تفاصيل قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن الشرع قبيل لقاء ترامب
قمة بنكهة مصرية.. صلاح ومرموش يتصارعان على صدارة البريميرليج
الحكومة البريطانية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
رد ساخر من خالد الغندور على جمهور الأهلي بشأن ركلات ترجيح بيراميدز
ما هو الصمت الدعائي؟.. هل توجد محظورات للدعاية الانتخابية؟| إنفوجراف
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
القوات المسلحة العراقية: اللقاءات مع الجانب الأمريكي تستهدف تعزيز قدرات وجاهزية قوات الأمن
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7-11-2025
المشاط: مصر والجزائر يتشاركان في تنمية العلاقات الاقتصادية
وفاة مهندس اثناء اداءه صلاة الفجر وتشييع جثمانه في المنوفية
محمد رمضان يحمل نعش والده خلال تشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. ماهى أماكن القبض؟

معاشات
معاشات
أمينة الدسوقي

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2025، وسط ترقب من ملايين المستفيدين في مختلف المحافظات، خاصة بعد الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات ورفع مستوى الحماية الاجتماعية.

صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات ديسمبر 2025 سيتم في موعده المعتاد دون تأجيل أو تغيير، على أن يبدأ الصرف رسميًا من يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر، وفقًا للجدول الزمني المعتمد لكل شريحة.

وأوضحت الهيئة أن عملية الصرف ستتم من خلال منافذ البريد المصري، وفروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى منافذ شركة فوري، مع استمرار تفعيل خدمات السحب الإلكتروني لتسهيل الإجراءات وتقليل الزحام أمام أماكن الصرف.

أكثر من 11 مليون مواطن مستفيد

ويستفيد من صرف معاشات ديسمبر نحو 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، حيث تعمل الهيئة على توفير جميع التسهيلات لضمان سهولة الحصول على الاستحقاقات الشهرية في مواعيدها، مع متابعة يومية لعمليات الصرف لضمان انسيابية الخدمة وعدم حدوث أي تكدسات.

موعد صرف معاشات اكتوبر2025

استمرار صرف الزيادة المقررة منذ يوليو

ويأتي صرف معاش ديسمبر متضمنًا الزيادة التي تم تطبيقها في يوليو الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات ضمن خطة شاملة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة معاشهم أو الزيادات المقررة عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الخطوات التالية:

-الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

-اختيار خدمة «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش» أو «الاستعلام عن الرقم التأميني».

-إدخال الرقم القومي وكلمة المرور، ثم الضغط على «استعلام» لعرض تفاصيل المعاش.

-كما يمكن إجراء الاستعلام بالاسم من خلال الخطوات ذاتها عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة.

أماكن صرف معاشات ديسمبر 2025

تتوزع أماكن صرف المعاشات على عدد كبير من المنافذ لتسهيل عملية الحصول على المستحقات، وتشمل:

-ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة.

-مكاتب البريد المصري وفروعها بالمحافظات.

-فروع البنوك الحكومية والخاصة.

-المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

-منافذ شركة فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

-الحدين الأدنى والأقصى للمعاش بعد التعديل

أوضحت الهيئة أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ارتفع إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، فيما زاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14,500 جنيه بدلًا من 12,600 جنيه، وبناءا على ذلك، أصبح الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11,600 جنيه بدلًا من 10,080 جنيه.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

تأتي هذه التعديلات تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي نص على زيادة سنوية في حدود الاشتراك التأميني، بهدف تطوير نظام المعاشات ورفع قيمة المستحقات المالية للمواطنين عند التقاعد.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 معاشات شهر ديسمبر 2025 معاشات شهر ديسمبر أصحاب المعاشات معاشات ديسمبر أماكن صرف معاشات ديسمبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

ترشيحاتنا

تذاكر السفر

إياتا يبحث عن حلول لتبسيط إدارة الرسوم والضرائب على تذاكر السفر

الدكتورة مروة عبد اللطيف

الدكتورة مروة عبد اللطيف مديرا لبرنامج العمران المتكامل بـ هندسة عين شمس

جانب من الاختبارات

العمل تواصل اختبارات المتقدمين على مهن الكهرباء والميكانيكا والتبريد والتكييف بلبنان

بالصور

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد