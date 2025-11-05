قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر
بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025
تسريبات مثيرة.. هواوي تتكتم على إمكانات هاتف Mate 80 Pro Max
الكهرباء: الانتهاء من توفير التغذية لـ 34 ألف فدان بشرق العوينات
عمر كمال يطرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان في كل الأماكن
السفارة التركية بالقاهرة تدعم 170 عائلة من غزة بمختلف أنواع المساعدات
هند الضاوي: بن جفير من الأشخاص المصنّفين إرهابيين على مستوى العالم
تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا
كدمات الزعل والإصابة بالسرطان.. جمال شعبان يحذر من هذا الأمر
بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص
سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس المحامين يدعو الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاش وفتح انتخابات النقابات الفرعية

نقيب المحامين
نقيب المحامين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قرر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة  عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025، للنظر في مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية والخدمية لأعضاء النقابة وتنظيم مواردها. 

وخلال الجلسة، وافق مجلس النقابة العامة على مشروع قرار بزيادة الحد الأقصى للمعاش إلى أربعة آلاف جنيه شهريًا، وزيادة الحد الادنى الي 2000 جنيه. 

كما وافق مجلس النقابة العامة للمحامين على فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على أن تجرى على مرحلتين. 

المرحلة الأولى:- يتم فتح باب الترشح يوم 22/ 11/ 2025 وغلق باب الترشح 26 / 11 / 2025 وتعقد الانتخابات  يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، والاعادة في حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد يوم السبت الموافق 31 يناير 2026.

وتشمل النقابات الفرعية التالية: 

«الأقصرـ قنا ـ سوهاج ـ شمال أسيوط ــ جنوب أسيوط - المنيا ـ بنى سويف ـ الفيوم ـ الوادى الجديد  ـ البحر الأحمر ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ الاسماعيلية ـ بورسعيد ـ دمياط ـ المنوفية ـ كفر الشيخ  ـ شمال القليوبية - جنوب القليوبية». 

المرحلة الثانية:- يتم فتح باب الترشح يوم  29 / 11/ 2025 وغلق باب الترشح 3 / 12 / 2025 وتعقد الانتخابات يوم السبت الموافق 31 يناير 2026، والاعادة في حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد  يوم السبت الموافق 14 فبراير 2026.

 وتشمل النقابات الفرعية التالية:  «شمال القاهرة - جنوب القاهرة - القاهرة الجديدة - حلوان  - جنوب الجيزة - شمال الجيزة ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ الاسكندرية ـ شمال البحيرة ــ جنوب البحيرة ـ مرسى مطروح ـ شرق طنطا  ـ غرب طنطا ـ جنوب الشرقية ـ شمال الشرقية ـ السويس ـ أسوان».

مجلس النقابة العامة للمحامين عبدالحليم علام نقيب المحامين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد

زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"

ترشيحاتنا

أرخص 5 سيارات سيدان

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

مازن الغرباوي

تعرف على قائمة أعضاء اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ المسرحي في دورته الـ 10

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

بالصور

أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد