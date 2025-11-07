قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن: نمتلك رؤية متكاملة تجمع بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية
موعد تشغيل المونوريل والمحطات الحيوية
أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس فى مطروح اليوم الجمعة
تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل
تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا
جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع
الحبس المنزلي 10 أيام.. قرار قضائي ضد المدعية العسكرية الإسرائيلية
رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء
وزير المالية : متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو
بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
إندونيسيا.. إصابة 54 شخصا في انفجار داخل مسجد بجاكرتا أثناء صلاة الجمعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

انتبه.. ارتكاب هذا الفعل يحرمك من مساعدات الضمان الاجتماعي

مساعدات الضمان الاجتماعي
أميرة خلف

حذر قانون الضمان الاجتماعي، من محاولات التحايل أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

و نص القانون على حرمان كل من يثبت إدلاءه بمعلومات خاطئة عن حالته المالية أو الاجتماعية من المساعدات، مع توقيع العقوبات المقررة.

ونص القانون على وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.

وعاقب القانون كل مستفيد أدلى بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.


تجدر الاشارة الى أن حدد قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط معينة بموجبها يتم صرف المساعدات الاستثنائية للمستحقين بموجب هذا القانون.

كما حدد القانون 5 حالات إذا توافرت يمكنك الحصول على هذه المساعدة الاستثنائية و ذلك على النحو التالي:

- مصروفات التعليم.

- مصروفات الجنازة.

- مصروفات الوضع.

- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة.

- حالات الكوارث والنكبات الفردية.

قانون الضمان الاجتماعي مساعدات الضمان الاجتماعي مساعدات قانون رسوم

