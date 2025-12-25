قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طائرات حربية إسرائيلية تقصف مركز قرية الحولة في جنوب لبنان
زيلينسكي في رسالة عيد الميلاد: روسيا لن تكسر وحدة أوكرانيا ونحلم بسلام نستحقه
مباراة مصر وزيمبابوي.. الفراعنة يحققون فوزا غائبا منذ 4 سنوات
تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في كأس عاصمة مصر .. اليوم
بالتعاون مع الخارجية.. أسامة طلعت: ترميم 13 خريطة و22 وثيقة و43 اتفاقية لحماية تاريخ مصر الدبلوماسي
الداخلية السورية: إلقاء القبض على متزعم تنظيم داعش بدمشق ومساعديه
على خلفية وفاة يوسف.. اتحاد السباحة يجمد نشاطه ووزارة الرياضة تجهز لجنة مؤقتة
تجميد أعمال الاتحاد المصري للألعاب المائية احتراماً للرأي العام بعد وفاة السباح يوسف محمد
عبدالمنعم سعيد: بناء القوة الوطنية والشراكة مع القطاع الخاص طريق مصر لعبور التحديات
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استشارية أسرية وسلوكية: ما لا نعرفه في ملف الاعتداء على أطفال المدارس والمراهقين مخيف
الكاميرون تفوز على الجابون بهدف في أمم إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس مدينة الغردقة يناقش 8 مطالب للمواطنين خلال اللقاء الدوري الأسبوعي

ابراهيم جادالله

عقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة،، اللقاء الدوري مع المواطنين، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الهادفة إلى تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، وفتح قنوات اتصال فعالة للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول واقعية لها في ضوء القوانين واللوائح المنظمة.

وشهد اللقاء استعراض ومناقشة 8 طلبات مقدمة من المواطنين، تنوعت ما بين طلبات تعديل حدود، وتغيير تخصيص قطع أراضٍ، وتسليم أراضٍ، والحصول على باكيات، إلى جانب عدد من المطالب الأخرى المرتبطة بالخدمات والتنظيم، وذلك بحضور اللواء أحمد علي رئيس حي شمال الغردقة، وعدد من مديري الإدارات التنفيذية المختصة.

وأكد رئيس مدينة الغردقة خلال اللقاء حرصه الكامل على دراسة جميع الطلبات بعناية وشفافية، مشددًا على أن تلبية مطالب المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، بشرط توافقها مع الأطر القانونية والاشتراطات المعمول بها، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

ووجّه اللواء ياسر حماية الجهات المعنية بسرعة فحص كل طلب على حدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية، مع متابعة الموقف أولًا بأول لضمان تحقيق استجابة فعالة وسريعة، تعكس جدية الدولة في التعامل مع شكاوى المواطنين.

وفي ختام اللقاء، أعلن رئيس المدينة عن استمرار عقد اللقاء الدوري مع المواطنين بشكل أسبوعي كل يوم أربعاء، موضحًا أنه سيتم استقبال الطلبات مسبقًا من خلال إدارة خدمة المواطنين، بما يسهم في تنظيم العمل، وسرعة دراسة الملفات، وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سياسة محافظة البحر الأحمر الهادفة إلى ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، من خلال الاستماع المباشر والتعامل الجاد مع مختلف القضايا والمطالب الخدمية.

