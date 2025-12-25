رئيس مدينة الغردقة يناقش 8 مطالب للمواطنين خلال اللقاء الدوري الأسبوعي

عقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة،، اللقاء الدوري مع المواطنين، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الهادفة إلى تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، وفتح قنوات اتصال فعالة للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول واقعية لها في ضوء القوانين واللوائح المنظمة.

وشهد اللقاء استعراض ومناقشة 8 طلبات مقدمة من المواطنين، تنوعت ما بين طلبات تعديل حدود، وتغيير تخصيص قطع أراضٍ، وتسليم أراضٍ، والحصول على باكيات، إلى جانب عدد من المطالب الأخرى المرتبطة بالخدمات والتنظيم، وذلك بحضور اللواء أحمد علي رئيس حي شمال الغردقة، وعدد من مديري الإدارات التنفيذية المختصة.

وأكد رئيس مدينة الغردقة خلال اللقاء حرصه الكامل على دراسة جميع الطلبات بعناية وشفافية، مشددًا على أن تلبية مطالب المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، بشرط توافقها مع الأطر القانونية والاشتراطات المعمول بها، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

ووجّه اللواء ياسر حماية الجهات المعنية بسرعة فحص كل طلب على حدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية، مع متابعة الموقف أولًا بأول لضمان تحقيق استجابة فعالة وسريعة، تعكس جدية الدولة في التعامل مع شكاوى المواطنين.

وفي ختام اللقاء، أعلن رئيس المدينة عن استمرار عقد اللقاء الدوري مع المواطنين بشكل أسبوعي كل يوم أربعاء، موضحًا أنه سيتم استقبال الطلبات مسبقًا من خلال إدارة خدمة المواطنين، بما يسهم في تنظيم العمل، وسرعة دراسة الملفات، وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سياسة محافظة البحر الأحمر الهادفة إلى ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، من خلال الاستماع المباشر والتعامل الجاد مع مختلف القضايا والمطالب الخدمية.