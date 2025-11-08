بعد الوفاة مباشرة.. تفاصيل صرف نفقة الجنازة للمستحقين من أسرة صاحب المعاش

أقر قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، صرف نفقة الجنازة فور وفاة صاحب المعاش، يأتي ذلك في إطار تخفيف الأعباء المالية على أسرة المتوفي.

وحدد القانون صرف هذه النفقة خلال أيام قليلة من تاريخ الوفاة، لعدد محدد من الفئات التي حددها القانون، بهدف توفير المساندة الفورية.

كما حدد قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ضوابط واشتراطات لصرف نفقات الجنازة بواقع 3 أشهر في إطار حرص الدولة على توفير مظلة تأمينية شاملة ترعي المواطن حتى في لحظات الفقد .



ونص القانون على أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، تُصرف منحة مالية تُقدّر بقيمة شهر الوفاة والشهرين التاليين له، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل في شهر الوفاة (إن وُجد).



وتعادل قيمة المنحة، الأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة. والجهة المسؤولة عن الصرف، هي نفس الجهة التي كانت تصرف الأجر أو المعاش.



ويتم صرف المنحة لورثة المتوفى المستحقين للمعاش، وفي حال وجود مستحق واحد فقط تُصرف له بالكامل.



ومنح القانون دعما لمساعدة الأسرة على تغطية التكاليف المرتبطة بوفاة صاحب المعاش.



وتعادل قيمة النفقات معاش ثلاثة أشهر. والجهة التي تصرف نفس الجهة التي كانت تصرف المعاش.



ويأتي ترتيب الأولوية في الاستحقاق لهذه النفقة وفقا كالآتي :



- الأرملة.

- تُصرف لأرشد الأبناء حال عدم وجود أرملة.

- إذا لم يوجد، تُمنح لأي شخص يثبت أنه تحمّل نفقات الجنازة فعليًا.