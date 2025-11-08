قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غداً.. افتتاح جامعة الأقصر الأهلية بمدينة طيبة الجديدة
عمرو أديب: الجلابية البلدي قمة الراحة وآخر ألاجة
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يفتتح مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات غدا
يعمل دون سائق.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة 2025 وأسعار التذاكر
الأمم المتحدة: موجة جديدة من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق بالسودان
في العطلات .. أحمد موسى يعلن خبرا مهما عن المتحف المصري الكبير
الأمم المتحدة: تدهور الوضع الصحي مرتبط بانهيار الخدمات بالسودان
أهالي بنها يشيعون جثمان الطفل يوسف الغارق بالرياح التوفيقي في بنها
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر
رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور
الطريق إلى الخلود هدية الرئيس السيسي لقادة وزعماء العالم | أحمد موسى يكشف التفاصيل
إيه العبقرية دي.. دهشة أحمد موسى على الهواء بسبب كتاب الطريق إلى الخلود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد الوفاة مباشرة.. تفاصيل صرف نفقة الجنازة للمستحقين من أسرة صاحب المعاش

نفقات جنازة- تعبيرية
نفقات جنازة- تعبيرية
أميرة خلف

أقر قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، صرف نفقة الجنازة فور وفاة صاحب المعاش، يأتي ذلك في إطار تخفيف الأعباء المالية على أسرة المتوفي.

وحدد القانون صرف هذه النفقة خلال أيام قليلة من تاريخ الوفاة، لعدد محدد من الفئات التي حددها القانون، بهدف توفير المساندة الفورية.

كما حدد قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ضوابط واشتراطات لصرف نفقات الجنازة بواقع 3 أشهر  في إطار حرص الدولة على توفير مظلة تأمينية شاملة ترعي المواطن حتى في لحظات الفقد .


ونص القانون على أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، تُصرف منحة مالية تُقدّر بقيمة شهر الوفاة والشهرين التاليين له، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل في شهر الوفاة (إن وُجد).


وتعادل قيمة المنحة، الأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة. والجهة المسؤولة عن الصرف، هي نفس الجهة التي كانت تصرف الأجر أو المعاش.


ويتم صرف المنحة لورثة المتوفى المستحقين للمعاش، وفي حال وجود مستحق واحد فقط تُصرف له بالكامل.


ومنح القانون دعما لمساعدة الأسرة على تغطية التكاليف  المرتبطة بوفاة صاحب المعاش.


وتعادل قيمة النفقات معاش ثلاثة أشهر. والجهة التي تصرف نفس الجهة التي كانت تصرف المعاش.


ويأتي ترتيب الأولوية في الاستحقاق لهذه النفقة وفقا كالآتي :


- الأرملة.

- تُصرف لأرشد الأبناء حال عدم وجود أرملة.

- إذا لم يوجد، تُمنح لأي شخص يثبت أنه تحمّل نفقات الجنازة فعليًا.

قانون المعاشات وفاة صاحب المعاش قانون المعاشات والتأمينات نفقات الجنازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

بالصور

فوائد مذهلة للشوكولاتة الداكنة.. كيف يحسّن الكاكاو صحة القلب والدماغ والمزاج؟

فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية

رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

للفئة المتوسطة .. 5 سيارات SUV صينية في مصر

سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية

5 أطعمة تعزّز صحة الغدة الدرقية.. تدعم إنتاج الهرمونات

الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية
الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية
الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية

فيديو

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد