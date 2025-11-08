حزب الاتحاد: المشاركة الواسعة في انتخابات النواب بالخارج تعكس الانتماء الوطني

قال محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، إن الإقبال الكبير من المصريين بالخارج على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 يعكس عمق الانتماء الوطني والوعي السياسي الراسخ لدى أبناء الوطن في الخارج، وحرصهم الدائم على دعم الدولة المصرية في كل استحقاق وطني.

وأضاف سيف في تصريحات صحفية اليوم، أن مشهد التوافد المكثف على مقار التصويت في السفارات والقنصليات المصرية بمختلف دول العالم يؤكد أن المصريين بالخارج لا ينفصلون عن وطنهم، بل يثبتون في كل مناسبة أنهم جزء أصيل من النسيج الوطني، يتحملون مسؤوليتهم تجاه مستقبل بلدهم بكل وعي وإخلاص.

وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد إلى أن هذه المشاركة الواسعة تمثل رسالة إيجابية للعالم بأن المصريين على قلب رجل واحد خلف قيادتهم السياسية، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية وتعزيز مؤسسات الجمهورية الجديدة.

وأشاد سيف بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية لضمان سير العملية الانتخابية بالخارج بسهولة ويسر، وتوفير كل سبل الدعم والتيسير للمصريين لممارسة حقهم الدستوري.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد واجب وطني، بل هي تعبير عن الثقة في الدولة وإيمان المصريين بقدرتهم على اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن الحزب يتطلع لمشاركة قوية من المواطنين بالداخل يومي 10 و11 نوفمبر، لاستكمال هذا المشهد الوطني المشرف، ودعم الاستقرار والتقدم الذي تشهده مصر في مختلف المجالات.