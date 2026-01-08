تحرك شاحنات القافلة رقم 112 تمهيدا لدخولها من مصر لغزة.. وإسرائيل تهدد السلام بالمنطقة.. الأوضاع بالقطاع

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 71395 شهيدا، و171287 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.



وقالت مصادر طبية، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، 4 شهداء، (3 شهداء انتشال، وشهيد جديد)، و7 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

تحرك شاحنات القافلة رقم 112 تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

قال كريم كمال، مراسل قناة إكسترا نيوز من أمام معبر رفح، إن القافلة الـ112 من مساعدات زاد العزة انطلقت صباح اليوم من مصر نحو قطاع غزة، عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، متجهة إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها القطاع.

وأوضح كمال، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، ومشتقات المواد البترولية اللازمة لتوليد الكهرباء في المستشفيات والمخابز، فضلًا عن المواد الخاصة بالإيواء مثل الخيام والبطاطين والملابس الشتوية.

وأشار المراسل إلى أن تنظيم وإشراف القافلة يتم بالتعاون بين الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لضمان ترتيب الشاحنات وتكويدها قبل إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن القافلة تأتي ضمن جهود اللجنة المصرية الدائمة في قطاع غزة لدعم المحافظات المتضررة من الكارثة الإنسانية الناتجة عن المنخفضات الجوية الأخيرة، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية وغرق خيام النازحين.

ولفت كمال إلى استمرار عراقيل الاحتلال الإسرائيلي على معبر العوجة، حيث تُجرى عمليات تدقيق ومراجعة دقيقة للشاحنات التي تحتوي على مواد غذائية وطبية، ما يؤدي أحيانًا إلى إعادة الشاحنات إلى المنطقة اللوجستية المصرية لإعادة ترتيبها قبل السماح لها بالدخول.

«فتح»: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتهدد السلام في غزة

قال أسامة قعدان، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو لا ترغب في الانتقال إلى المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تنفذ المرحلة الأولى، رغم الاتفاقات الموقعة في قمة شرم الشيخ والضغوط الأمريكية والعربية.

وأضاف «قعدان»، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة الإسرائيلية تواصل استخدام التفسيرات والتأويلات والحجج الفارغة لتجنب تطبيق الاتفاقيات، مستهدفين بذلك تمرير أهدافهم الرئيسية المتمثلة في إعادة احتلال قطاع غزة ومواصلة تهجير الشعب الفلسطيني، رغم جهود الأشقاء في مصر والأردن لمواجهة هذه السياسات.

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو تعتمد على استمرار الحروب لاستمداد شرعيتها وبقائها السياسي، مؤكداً أن هذا النهج يعكس عدم رغبة إسرائيل في السلام ويجعل من الضروري وجود ضغوط دولية قوية لإجبارها على الالتزام بتطبيق الاتفاقيات.

وأوضح قعدان أن الفصائل الفلسطينية في غزة نفذت ما كان مطلوبًا منها في تسليم الأسرى والجثامين، مشيرًا إلى أن العراقيل اللوجستية ورفض الاحتلال الإسرائيلي التعاون في تسليم الجثث تعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكدًا أن هذه الممارسات الإسرائيلية تحول دون تحقيق السلام على الأرض وتزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين.