أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
خبير عسكري: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى المرحلة الثانية من وقف الحرب
وزير الأوقاف: المشاركة في الانتخابات من أسمى صور الأمانة وواجب وطني
مانشستر سيتي يتقدم بثنائية على ليفربول في الشوط الأول بالبريميرليج
الرقابة المالية: أصدرنا 47 قرارا لتنظيم القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحد
6 أشهر على حبرية البابا لاون.. بابا السلام في عالم ممزق بالحروب
هل يذهب الإنسان للمعالجين بالقرآن للسحر؟.. الإفتاء تكشف خطوات العلاج
خدمات

عبد العزيز جمال

كشفت الهيئة القومية للبريد المصري عن خدمة مالية جديدة تتيح صرف 3 أعاف المستحق لأصحاب المعاشات، هه الخدمة تأتي تحت اسم “خزنة”.

تتيح الخدمة الجديدة لأصحاب المعاشات الحصول على سلفة فورية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة المعاش الشهري، مع إمكانية السداد على أقساط مرنة تتناسب مع قدرات المستفيدين المالية.

سلفة 3 أضعاف المعاش

تأتي هذه الخدمة في إطار خطة البريد المصري لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية والتمويلية الموجهة لفئات المجتمع المختلفة، وخاصة أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت شهري. 

وتهدف الخدمة إلى توفير سيولة مالية آمنة وسريعة لمواجهة النفقات الطارئة دون الحاجة إلى اللجوء لمؤسسات تمويل غير رسمية أو الدخول في إجراءات ضمان معقدة.

وأوضح البريد المصري أن الخدمة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد متطلبات الحياة اليومية، من خلال تمويل فوري بشروط ميسرة وسداد مرن.

آلية عمل خدمة “خزنة”

تُقدم الخدمة وفقًا للآلية التالية:

  • تمويل فوري يصل إلى 3 أضعاف المعاش الشهري.
  • مدة سداد مرنة تمتد حتى 6 أشهر.
  • لا حاجة لضمانات إضافية بخلاف استيفاء شروط الأهلية الأساسية.

وتُعد هذه الآلية واحدة من أكثر الحلول التمويلية بساطة وسرعة، إذ يحصل المستفيد على المبلغ خلال فترة قصيرة بعد التقديم، ويبدأ السداد من الشهر التالي مباشرة من خلال خصم الأقساط من المعاش.

شروط الاستفادة من خدمة خزنة

حددت الهيئة القومية للبريد المصري مجموعة من الشروط الأساسية للاستفادة من خدمة خزنة، وتشمل ما يلي:

  • أن يكون لدى المستفيد حساب فضي للمعاشات في البريد المصري.
  • أن يمتلك بطاقة ميزة للمعاشات سارية.
  • انتظام تحويل المعاش لمدة 3 أشهر متتالية على الأقل.
  • ألا يقل الحد الأدنى للمعاش الشهري عن 2500 جنيه.

وأكدت الهيئة أن هذه الشروط تضمن سهولة الإجراءات دون الحاجة إلى أي مستندات أو ضمانات إضافية.

طرق التقديم للحصول على السلفة

أتاحت الهيئة القومية للبريد المصري عدة قنوات رسمية للتقديم على خدمة "خزنة"، تشمل ما يلي:

  • زيارة أقرب فرع بريد لتقديم الطلب مباشرة.
  • الاتصال بالخط الساخن 19524 للاستفسار أو التسجيل المبدئي.
  • التواصل عبر واتساب على الرقم: 01005759825.
  • التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للبريد المصري من خلال الحساب الشخصي للمستفيد.

أهداف خدمة “خزنة” من البريد المصري

أكد البريد المصري أن أهداف الخدمة تتلخص في النقاط التالية:

  • تعزيز الشمول المالي وتمكين المواطنين من الحصول على خدمات مصرفية متطورة.
  • توفير سيولة فورية وآمنة لأصحاب المعاشات دون تعقيدات.
  • تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة تتناسب مع القدرات المالية للمستفيدين.
  • المساهمة في تخفيف الضغوط المعيشية وتعزيز الاستقرار المالي للأسر.

وأشار البريد إلى أن خدمة "خزنة" تمثل نقلة نوعية في الخدمات المالية الموجهة لفئة أصحاب المعاشات، كونها تجمع بين السهولة في الإجراءات والمرونة في السداد، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية الاحتياجات اليومية دون اللجوء إلى الاقتراض التقليدي.

الهيئة القومية للبريد خدمة مالية جديدة أصحاب المعاشات خزنة سلفة 3 أضعاف المعاش شروط الاستفادة من خدمة خزنة

