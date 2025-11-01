بمفتاح خزنة مصطنع .. 3 موظفين يستولون على مبالغ مالية من شركة نقل أموال

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من الوكيل القانونى لإحدى شركات نقل الأموال بتضرره من قيام 3 عاملين بالشركة بتبديد مبالغ مالية من عهدتهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن أحدهم قام بإستغلال طبيعة عمله بالشركة ، وإصطنع نسخة من مفتاح خزينة سيارة نقل أموال بالإشتراك مع (سائق بالشركة) وتمكنا من سرقة المبالغ المالية المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما (مقيمان بنطاق محافظة الجيزة) وتم بإرشادهما ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكن أحدهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





