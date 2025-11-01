جروح قطعية | قرار جديد بشأن المتهم بطعن عامل بالنزهة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة طعن عامل مما أسفر عن إصابته بجروح وطعنات بسبب خلافات بينهما بالنزهة.

وجاء في التقرير الطبي للمجني عليه، أنه مصاب بإصابات قطعية بوتر اليد اليمنى تسبب في عجز بها نسبته 5 % ويحتاج فترة علاج أكثر من 21 يوما.

وتلقت مباحث قسم شرطة النزهة ، إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول شاب به إصابات وجروح قطعية وإصابات طعنية بأنحاء الجسد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وبين آخر الذي استعان بصديقين له، تطور الأمر لمشاجرة تعدى خلالها أحدهم عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته بجروح وطعنات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.