طرق تخزين الجوافة في الفريزر

تبدأ ربات المنزل في تخزين الجوافة في موسمها لعمل عصير.. ونقدم لكي تخزين الجوافة في الفريزر.

الطريقة الأولى: تخزين الجوافة الصحيحة

اغسلي حبات الجوافة جيدًا واتركيها حتى تجف.

أزيلي العنق والبذور إن رغبتِ.

قطّعي الجوافة إلى نصفين أو شرائح.

ضعيها في أكياس محكمة الغلق، مع تفريغ الهواء منها قدر الإمكان.

احفظي الأكياس في الفريزر، وتبقى صالحة من 3 إلى 6 أشهر.

الطريقة الثانية: تخزين الجوافة كعصير

اغسلي الجوافة وقطّعيها إلى قطع صغيرة.

ضعيها في الخلاط مع قليل من الماء.

صفّي العصير لإزالة البذور إن أردتِ.

اسكبي العصير في أكياس أو علب بلاستيكية مع ترك فراغ بسيط.

ضعيها في الفريزر، وتبقى صالحة حتى 6 أشهر.



ثانيًا: تخزين الجوافة في الثلاجة (لفترة قصيرة)

اغسلي الجوافة وجفّفيها جيدًا.

ضعي كل ثمرة في كيس بلاستيكي صغير أو في علبة محكمة الغلق.

احفظيها في درج الخضار بالثلاجة، وستظل صالحة للأكل لمدة 5 إلى 7 أيام.