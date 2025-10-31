قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي بفتح: شبكة نفوذ تكنولوجي تحمي آلة الإبادة الإسرائيلية وتحصنها من المحاسبة
سعر الدولار اليوم 31-10-2025
الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
أسعار البنزين اليوم الجمعة
مصرع 3 شقيقات وإصابة 2 في انهيار سقف منزل بقنا
سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025
بسمة وهبة: لأول مرة السوشيال ميديا تجتمع على الحب والاحترام والفخر بمصر
سفير الهند بالقاهرة: المتحف المصري الكبير منارة ترشد بوصلة العالم للثقافة والتعاون والسلام
خطر يعيد أجواء الحرب الباردة.. روسيا والصين تحذران واشنطن من استئناف التجارب النووية
الأزهر يدين مجـ.ازر الفاشر.. ويدعو لتدخل عاجل لوقف نزيف دمـ.اء السودانيين
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق
عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق تخزين الجوافة في الفريزر

الجوافة
الجوافة
ريهام قدري

تبدأ ربات المنزل في تخزين الجوافة في موسمها لعمل عصير.. ونقدم لكي تخزين الجوافة في الفريزر.

الطريقة الأولى: تخزين الجوافة الصحيحة
اغسلي حبات الجوافة جيدًا واتركيها حتى تجف.
أزيلي العنق والبذور إن رغبتِ.
قطّعي الجوافة إلى نصفين أو شرائح.
ضعيها في أكياس محكمة الغلق، مع تفريغ الهواء منها قدر الإمكان.
احفظي الأكياس في الفريزر، وتبقى صالحة من 3 إلى 6 أشهر.
الطريقة الثانية: تخزين الجوافة كعصير
اغسلي الجوافة وقطّعيها إلى قطع صغيرة.
ضعيها في الخلاط مع قليل من الماء.
صفّي العصير لإزالة البذور إن أردتِ.
اسكبي العصير في أكياس أو علب بلاستيكية مع ترك فراغ بسيط.
ضعيها في الفريزر، وتبقى صالحة حتى 6 أشهر.
 

 ثانيًا: تخزين الجوافة في الثلاجة (لفترة قصيرة)
اغسلي الجوافة وجفّفيها جيدًا.
ضعي كل ثمرة في كيس بلاستيكي صغير أو في علبة محكمة الغلق.
احفظيها في درج الخضار بالثلاجة، وستظل صالحة للأكل لمدة 5 إلى 7 أيام.

تخزين الجوافة الجوافة جوافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone

ترشيحاتنا

كيكو فوجيموري

بيرو.. ابنة الرئيس السابق تعلن الترشح بانتخابات الرئاسة للمرة الرابعة

دان كين

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يزور إسرائيل خلال أيام

وزير الدفاع الأمريكي

وزير الدفاع الأمريكي يأمر الجيش بإرسال عشرات المحامين إلى الحدود مع المكسيك

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان

فيديو

واقعة طنطا

الابن العاق في طنطا.. ينهي حياة والده أثناء نومه بسبب المال

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد