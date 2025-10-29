قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: انخفاض شهري يتجاوز 12 ألف مولود في يناير وفبراير 2025
كجوك:عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة توثق معالم المتحف المصري الكبير
لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
أخبار البلد

الكهرباء: التعاون مع هواوي في تخزين الطاقة والحلول الذكية للشبكات

وزير الكهرباء خلال لقائه بشركة هواوى
وزير الكهرباء خلال لقائه بشركة هواوى
وفاء نور الدين

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وبنجامين هو واى " Binjamine Houwei " الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر ، والوفد المرافق له لبحث العمل المشترك وتعزيز التعاون فى مجالات تخزين الطاقة  والتحول الرقمى والحلول الذكية للشبكات

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء مجالات الشراكة والتعاون مع الشركة الصينية ،سيما فى مجال تخزين الطاقة الكهربائية بنظام البطاريات ، واستخدام التكنولوجيا التى تمتلكها شركة هواوي فى اقامة عدد من محطات تخزين الكهرباء المنفصلة ، وتم مراجعة النماذج والدراسات والجدوى الاقتصادية والفنية التى تم اعدادها على بعض المواقع فى أماكن متفرقة لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية ، وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى دعم الشبكة فى أوقات الذروة وتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة والاستفادة منها على مدار اليوم.

وتطرق الاجتماع إلى مشروعات خفض الفقد ومنع الهدر وادارة الطاقة الكهربائية ونتائج النموذج التجريبي الذى تم فى محافظة بورسعيد، وتناول اللقاء مشروعات الشركة الصينية فى تحديث وتطوير الشبكات ومراكز البيانات وانظمة التواصل بين مكونات المنظومة الكهربائية والحلول الذكية والذكاء الاصطناعي في إطار خطة العمل للتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد ، فى ضوء برنامج عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر التوليد وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وتعظيم عوائدها.

أكد الدكتور محمود عصمت ان مشروعات تخزين الطاقة الكهربائيه بتقنية البطاريات احد دعامات استقرار الشبكة ومرونتها واستمرارية التغذية الكهربائية من الطاقات المتجددة ، والتوسع فى اقامة محطات التخزين المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة ، وكذلك المستقلة فى بعض النقاط اصبح ضرورة فى ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخفض استخدام الوقود التقليدي، موضحا ان متوسط الطاقة التى سيتم إضافتها الى الشبكة الموحدة يصل إلى 2500 ميجاوات سنويا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى ضوء استراتيجيتنا الوطنية للطاقة وخطة الدولة للتحول الطاقى ، مضيفا ان الشركة الصينية شريك نجاح فى مشروعات التحول الرقمي وخفض الفقد ومنع الهدر وتحديث وتطوير الشبكات ومراكز البيانات وانظمة التواصل بين مكونات المنظومة الكهربائية.

قال الدكتور محمود عصمت، إن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة احد اهم المعايير لتحقيق الجودة والكفاءة فى اطار خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحا ان التحديث والتطوير عملية مستمرة ومحدد رئيسي لخطة العمل  لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين ، موضحا أن أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، خاصة في أوقات الذروة،مؤكداً ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يدعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة.

وزير الكهرباء الكهرباء الطاقة المتجددة شركة هواوي مصر

