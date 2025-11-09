قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا ينص على تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب 2025 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في خطاب رسمي أرسله للمديريات التعليمية : إنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية ، وفي اطار الاستعداد لـ انتخابات مجلس النواب 2025 والمقرر عقدها في بعض المحافظات يومي 24 و 25 نوفمبر 2025 ، ونظرا لتعارض الموعد المشار إليه مع موعد امتحانات شهر نوفمبر بهذه المحافظات ، فقد تقرر أن تقوم كل محافظة من المحافظات التالية: ( القاهرة ، القليوبية ، والدقهلية ، والمنوفية ، و الغربية ، و كفر الشيخ ، والشرقية ، ودمياط ، وبورسعيد ، و الاسماعيلية ، والسويس ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ) التي تجرى بها الانتخابات يومي 24 و 25 نوفمبر 2025 بإعداد جداول جديدة لـ امتحانات شهر نوفمبر وفقا لظروفها .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ألا يعقد أي اختبار قبل يوم 19 نوفمبر 2025

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لن تتولى وضع جدول امتحانات شهر نوفمبر 2025 بشكل مركزي موحد على مستوى الجمهورية ، مشيرةً إلى أن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2025 تتولى وضعه وإعلانه المديريات والإدارات التعليمية والمدارس  مع الإلتزام بالموعد الرسمي المحدد له .

ويتم إعداد أسئلة امتحانات شهر نوفمبر  2025 من قِبل موجهي المواد لضمان العدالة وتوحيد مستوى التقييم.

 وخلال  امتحانات شهر نوفمبر 2025  ، من المقرر أن  تقوم كل مدرسة بإعداد 3 نماذج امتحانية لكل مادة وارسالها للتوجيه المختص بالإدارة التعليمية لمراجعتها والتأكد من مطابقتها بالمواصفات والمحتوى المقرر ثم يتم إعادة توزيعها على المدارس ويتم تبديل النماذج بين المدارس حرصا على الموضوعية

حيث سيشهد كل فصل في كل امتحان من امتحانات شهر نوفمبر 2025 ، توزيع 3 نماذج امتحانية للمادة الواحدة.

وسوف يؤدي التلاميذ الامتحان في حصة دراسية لكل صف دراسي خلال اليوم الدراسي ، وتحفظ أوراق الإجابة في كنترول المدرسة بعد الانتهاء من اعمال التصحيح ، كما سيتم الامتحان خلال اليوم الدراسي و يتم استكمال باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي، وسيتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة .

هل يدفع الطلاب والأهالي تكاليف تصوير امتحانات شهر نوفمبر   ؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم تحميل المدارس أو الطلاب أو الاهالي مسئولية وتكاليف طباعة وتصوير امتحانات شهر نوفمبر  التي سيؤديها طلاب صفوف النقل في المدارس.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن تصوير امتحانات شهر نوفمبر  مسئولية الإدارة التعليمية ، ولن تتحمل المدارس أو الطلاب أو الاهالي أي أعباء في هذا الأمر.

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
الشرقية
قافلة طبية
للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش
