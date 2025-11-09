قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل نهائي السوبر المصري.. نبأ صادم من شوبير لجماهير الأهلي والزمالك
الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية
الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاربح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور
بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن لجان انتخابات مجلس النواب
الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
الجارديان تكشف سجنًا إسرائيليًا تحت الأرض بلا محاكمة ولا ضوء
نهائي كأس السوبر المصري.. موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك
زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز البحر قبالة سواحل اليابان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

مي عمر
مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يجمع صورا لـ الفنان كريم محمود عبد العزيز، مع آن رفاعي، لتدعم الأخيرة بعد انفصالهما. 

وكتبت مي عمر، في التعليق: «إنتي الحب الأول يا آن وإنتي السند الحقيقي اللي كان موجود في كل خطوة من حياته.. إنتي اللي شُفتِي البدايات، واللي حضرتي النجاح.

وأضافت، مي عمر: «إنتي أم بناته، والضهر اللي رجع له، والبيت اللي بيتفتحله له مهما حصل.. إنتي الحنية والقوة في نفس الوقت.. تستاهلي كل الخير اللي جاي يا آن، ولسه قدامك حياة أجمل وأحلى بإذن الله». 

انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته 

تداولت مؤخرا العديد من الأنباء التي تتحدث عن طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز من زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي، دون أن يؤكد أي من الزوجين هذه الأنباء أو ينفيانها.

علم صدى البلد من مصدر مقرب من الزوجين أنهما انفصلا بالفعل، دون طلاق رسمي حتى اللحظة، رافضا الكشف عن أسباب الانفصال.

كانت خلافات وقعت بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته منذ شهور أدت إلى انفصال سريع، قبل أن يتدخل مقربون لإعادة المياه إلى مجاريها، وفضل الزوجان تغليب مصلحة الأسرة وبناتهما فعادا لاستئناف حياتهم الزوجية من جديد، ولكن يبدو أن الخلافات تجددت ما أدى إلى انفصالهما مرة أخرى.

كانت شائعات ترددت عن وجود قصة حب بين كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، وأنها السبب في انفصاله عن زوجته، لكن كريم ودينا نفيا من قبل هذه الشائعات قبل أن تتكرر مرة أخرى خلال هذه الفترة مع تأكد أنباء انفصاله عن زوجته وأم بناته. 

مي عمر الفنانة مي عمر كريم محمود عبد العزيز الفنان كريم محمود عبد العزيز آن رفاعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 9-11-2025

ترشيحاتنا

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

إنقطاع مياه الشرب

بسبب كسر بخط الطرد الرئيسي .. انقطاع مياه الشرب عن 9 مناطق بمدينة أسيوط

بالصور

إسراء عبد الفتاح وحمدى المرغني في رحلة نيلية| شاهد

إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية
إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية
إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد