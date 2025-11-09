مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

نشرت الفنانة مي عمر، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يجمع صورا لـ الفنان كريم محمود عبد العزيز، مع آن رفاعي، لتدعم الأخيرة بعد انفصالهما.

وكتبت مي عمر، في التعليق: «إنتي الحب الأول يا آن وإنتي السند الحقيقي اللي كان موجود في كل خطوة من حياته.. إنتي اللي شُفتِي البدايات، واللي حضرتي النجاح.

وأضافت، مي عمر: «إنتي أم بناته، والضهر اللي رجع له، والبيت اللي بيتفتحله له مهما حصل.. إنتي الحنية والقوة في نفس الوقت.. تستاهلي كل الخير اللي جاي يا آن، ولسه قدامك حياة أجمل وأحلى بإذن الله».

انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

تداولت مؤخرا العديد من الأنباء التي تتحدث عن طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز من زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي، دون أن يؤكد أي من الزوجين هذه الأنباء أو ينفيانها.

علم صدى البلد من مصدر مقرب من الزوجين أنهما انفصلا بالفعل، دون طلاق رسمي حتى اللحظة، رافضا الكشف عن أسباب الانفصال.

كانت خلافات وقعت بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته منذ شهور أدت إلى انفصال سريع، قبل أن يتدخل مقربون لإعادة المياه إلى مجاريها، وفضل الزوجان تغليب مصلحة الأسرة وبناتهما فعادا لاستئناف حياتهم الزوجية من جديد، ولكن يبدو أن الخلافات تجددت ما أدى إلى انفصالهما مرة أخرى.

كانت شائعات ترددت عن وجود قصة حب بين كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، وأنها السبب في انفصاله عن زوجته، لكن كريم ودينا نفيا من قبل هذه الشائعات قبل أن تتكرر مرة أخرى خلال هذه الفترة مع تأكد أنباء انفصاله عن زوجته وأم بناته.