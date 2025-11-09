الغندور: الزمالك أصبح متراجعا في كل الألعاب الجماعية ولابد من حلول واضحة

علق الإعلامي خالد الغندور ، على أداء فريق الزمالك في الألعاب الجماعية مؤخرا، وخاصة بعد فوز النادي الأهلي والتتويج بلقب السوبر .

وكتب الغندور ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الزمالك اصبح متراجع في كل الألعاب الجماعية و لابد من حلول واضحة ونهائية لكل مشاكل النادي".

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بن شرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر ويسددها مروان عطية على الفور فتسكن شباك محمد عواد.

وألغى هدف لنادي الزمالك بعد قرار من الفرار يفيد بوجود لمس يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.

وسدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 9، ولكن محمد عواد حارس مرمى الزمالك، أبعدها ببراعة إلى ركنية.