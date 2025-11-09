في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه

أداء أسواق المال العربية مطلع تعاملات الأسبوع:

-البورصة المصرية تربح 51 مليار جنيه

-ارتفاع المؤشر العام لسوق مسقط

-تراجع المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق منخفضا

تباين أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات اليوم، أولى جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت بورصات مصر ،مسقط، البحرين، الأردن، وتراجعت الكويت، قطر والسعودية بينما أسواق المال الإماراتية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد، وتستأنف تداولاتها غدا الإثنين.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025.

بورصة مصر

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 51 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.893 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 16.2 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 5.2 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 2.18% مسجلًا 40821.96 نقطة، وامتدت المكاسب لمؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وأضاف 0.28% إلى قيمته مسجلًا 12115.03 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.67% ليسجل 16097.06 نقطة.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 5573.28 نقطة، مرتفعا بمقدار 29 نقطة، وبنسبة 0.52 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 5544.30 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 32 مليونا و773 ألفا و540 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 7 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 30 مليونا و642 ألفا و 459 ريالا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.286 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 31.42 مليار ريال.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,075.34 بارتفاع وقدره 3.27 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال.

وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,007.99 بارتفاع وقدره 6.74 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 4 ملايين و 443 ألفًا و556 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و302 ألف، و380 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 97 صفقة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.88%، لتصل إلى مستوى 3367.47 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.9 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 11.0 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 4283 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضا بمقدار 57.99 نقطة، ليصل إلى مستوى 11244.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الجلسة 158 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 200 شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" منخفضا بمقدار 96.08 نقطة، ليصل إلى مستوى 24354.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليون ريال، وتجاوزت الأسهم المتداولة مليون سهم.

مؤشر بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 11.08 نقطة، أي بنسبة 0.10 % ليصل إلى مستوى 11047.84 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 79 مليونا و923 ألفا و269 سهما، بقيمة 209 ملايين و460 ألفا و14.379 ريال، عبر تنفيذ 14737 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 16 شركة، وانخفضت أسهم 34 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 659 مليارا و229 مليونا و817 ألفا و72.767 ريال، مقارنة بـ659 مليارا و 610 ملايين و306 آلاف و636.950 ريال في الجلسة السابقة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 49.28 نقطة، ليبلغ مستوى 8884.72 نقطة، بنسبة انخفاض 0.32 %.

وتم تداول 491.2 مليون سهم عبر 2410 صفقات نقدية بقيمة 88.269 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 91.27 نقطة، ليبلغ مستوى 8386.19 نقطة، بنسبة انخفاض 1.08 %، من خلال تداول 342.5 مليون سهم عبر 16605 صفقات نقدية بقيمة 37.113 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 14.22 نقطة، ليبلغ مستوى 9448.12 نقطة، بنسبة انخفاض 0.15 %، من خلال تداول 148.9 مليون سهم عبر 7555 صفقة نقدية بقيمة 50.9 مليون دينار .

وفي موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بواقع 91.89 نقطة، ليبلغ مستوى 8571.80 نقطة، بنسبة انخفاض 1.06%، من خلال تداول 114.6 مليون سهم عبر 7868 صفقة نقدية بقيمة 18.5 مليون دينار.