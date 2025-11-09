تجديد الثقة في حياة خطاب نائبا أول لرئيس اللجان البارالمبية الإفريقية

فازت الدكتورة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ السابق، بتجديد الثقة وانتخابها نائبًا أول لرئيس اللجان البارالمبية الإفريقية، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد اليوم في غانا لاختيار أعضاء مجلس الادارة بللجان البارالمبية بالقارة.

ويُعد فوز الدكتورة حياة خطاب تأكيدًا لمكانتها المرموقة على الساحة الإفريقية والدولية، وللدور البارز الذي قامت به في دعم وتمكين الرياضيين من ذوي الإعاقة، سواء من خلال رئاستها السابقة للجنة البارالمبية المصرية، أو عبر مشاركاتها في العديد من المحافل الرياضية الدولية.

وأكدت الدكتورة حياة خطاب عقب إعلان النتيجة أن هذا الفوز يمثل انتصارًا جديدًا للرياضة المصرية، ويعكس ثقة المجتمع الإفريقي في الكوادر الوطنية القادرة على قيادة العمل الرياضي بروح من التعاون والمسؤولية، مشيرةً إلى أنها ستواصل العمل من أجل تطوير منظومة الرياضة البارالمبية وتعزيز فرص مشاركة اللاعبين الأفارقة في البطولات الدولية