صحة الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الطبية للقصوى خلال انتخابات مجلس النواب

أعلن وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران، خطة مديرية الشئون الصحية الخاصة بالاستعدادات النهائية لتأمين العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، والمقررة غدا وبعد غد.

وقال بدران، إن غرفة العمليات بالمديرية ستنعقد على مدار الساعة للتنسيق الفوري ومواجهة أي طارئ، مؤكدا استمرار العمل بالعيادات والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بكامل طاقتها خلال أيام الانتخابات، ورفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الطبية لـ"القصوى"، والتنسيق مع مرفق الإسعاف بالمحافظة لضمان سرعة الاستجابة لأي طاريء خلال فترة الانتخابات.

ووجه بتأمين توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتجهيز فرق طبية ثابتة ومتحركة لتقديم الدعم الطبي السريع في مواقع اللجان الإنتخابية ، وتوفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم.

ونبه وكيل وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالتعليمات وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي، مشددا على التواصل المستمر بين فرق الطوارئ وغرف العمليات المركزية على مدار الساعة.

وطالب بتسهيل مهمة العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية وجميع المنشآت التابعة للوزارة من أطقم طبية وإداريين، بأداء واجبهم الوطني للإدلاء بأصواتهم، دون الإخلال أو تعطيل سير العمل داخل المنشآت الصحية.