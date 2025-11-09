قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض يحذر: الإغلاق الحكومي يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الانكماش
شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط
تصل للمؤبد .. احذر جرائم اختلاس المال العام
لماذا تتكرر الأحلام المزعجة؟.. 4 آيات تمنع عنك الكوابيس
تصعيد إسرائيلي .. استشهاد طفل في خان يونس وعمليات تفجير واسعة في رفح
بلجيكا في حالة تأهّب.. رصد 3 مسيرات فوق محطة دويل النووية
الكهرباء: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين الخدمة
اليوم.. 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في 14 محافظة
هل تعارض إسرائيل نشر قوات دولية في غزة؟.. دبلوماسي أمريكي سابق يجيب
إصابة محمد صبحي بوعكة صحية
تصعيد جديد في غزة.. غارات إسرائيلية على خان يونس
برشلونة يكتسح سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الطبية للقصوى خلال انتخابات مجلس النواب

وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران
وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران
أ ش أ

أعلن وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران، خطة مديرية الشئون الصحية الخاصة بالاستعدادات النهائية لتأمين العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، والمقررة غدا وبعد غد.

وقال بدران، إن غرفة العمليات بالمديرية ستنعقد على مدار الساعة للتنسيق الفوري ومواجهة أي طارئ، مؤكدا استمرار العمل بالعيادات والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بكامل طاقتها خلال أيام الانتخابات، ورفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الطبية لـ"القصوى"، والتنسيق مع مرفق الإسعاف بالمحافظة لضمان سرعة الاستجابة لأي طاريء خلال فترة الانتخابات.

ووجه بتأمين توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتجهيز فرق طبية ثابتة ومتحركة لتقديم الدعم الطبي السريع في مواقع اللجان الإنتخابية ، وتوفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم.

ونبه وكيل وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالتعليمات وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي، مشددا على التواصل المستمر بين فرق الطوارئ وغرف العمليات المركزية على مدار الساعة.

وطالب بتسهيل مهمة العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية وجميع المنشآت التابعة للوزارة من أطقم طبية وإداريين، بأداء واجبهم الوطني للإدلاء بأصواتهم، دون الإخلال أو تعطيل سير العمل داخل المنشآت الصحية.

وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران مديرية الشئون الصحية تأمين العملية الانتخابية إنتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار

ترشيحاتنا

دير مارجرجس بالمحروسة

محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف|افتتاح فرع القومي للطفولة داخل ديوان عام المحافظة.. والمحافظ يتفقد عددا من المقار واللجان

محافظ أسيوط يتفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات بإستاد الأربعين استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025

محافظ أسيوط يتفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات بإستاد الأربعين استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

فيديو

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد