مصر والسعودية توقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك في مجال السياحة

وقع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، وأحمد الخطيب، وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، مشروع برنامج تنفيذي للتعاون المشترك في مجال السياحة بين وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة السياحة السعودية، وذلك في إطار زيارة فتحي الحالية لمدينة الرياض للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UNTourism).



وبحسب بيان لوزارة السياحة، يأتي هذا البرنامج التنفيذي استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في نوفمبر 2014 للتعاون في مجال السياحة.



وأكد الوزيران، خلال مراسم التوقيع، على أهمية البرنامج في دعم وتعزيز سبل التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال السياحة، وعلى الدور المحوري الذي تلعبه السياحة في كلا البلدين ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم التنسيق الإقليمي في مجالات السياحة والسفر.



ومن المقرر أن يتناول البرنامج التنفيذي التعاون في عدة مجالات، من بينها الترويج والتنشيط والتسويق السياحي المشترك، والتأهيل والتدريب السياحي، والسياحة المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون الدولي في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.



حضر مراسم التوقيع السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر في المملكة العربية السعودية، ويمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، والمهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.