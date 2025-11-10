برشلونة يكتسح سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني

اكتسح فريق برشلونة نظيره سيلتا فيجو، برباعية مقابل هدفين، في إطار الجولة 12 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت رباعية برشلونة عن طريق ليفاندوفسكي (هاتريك) ولامين يامال في الدقائق 10، 37، 45+4، 73.

فيما جاءت ثنائية سيلتا فيجو في الدقيقتين 11، 43 عن طريق سيرجيو كاريرا بورخا إيجليسياس.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، رونالد أراوخو، إريك جارسيا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة المركز الثاني برصيد 28 نقطة.