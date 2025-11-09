برشلونة يواجه سيلتا فيجو في اختبار صعب بالدوري الإسباني

يستعد برشلونة لمواجهة صعبة خارج أرضه ضد سيلتا فيجو على ملعب بالايدوس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، وسط تحديات فنية كبيرة للفريق الكتالوني بقيادة مدربه هانز فليك.

ويعيش برشلونة مرحلة متقلبة بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، تلاها فوز على إلتشي وتعادل مثير أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، حيث اضطر لتعويض تأخره ثلاث مرات قبل انتزاع نقطة ثمينة.

ويعتبر ملعب بالايدوس من الملاعب الصعبة على الفريق، إذ تعادل عليه الموسم الماضي رغم تقدمه بهدفين، فيما فاز بصعوبة على سيلتا في ملعبه لويس كومبانيس 4-3 بعد ركلة جزاء حاسمة في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

عانى دفاع برشلونة من اختراقات متكررة خلال مباراة كلوب بروج، حيث استقبل الفريق ثلاثة أهداف رغم اعتماد فليك على دفاع متقدم ونظام التسلل.

وأكد مدرب برشلونة أن الفريق لن يتخلى عن فلسفته الهجومية الجريئة، رغم المخاطر، قائلاً: "يمكننا اللعب بتكتل دفاعي منخفض أو الاستمرار في نهجنا، ونحاول تحسين الأداء مع الحفاظ على جوهر فلسفتنا. نعم، واجهنا صعوبات وثقتنا تأثرت، لكن تغيير كل شيء ليس الحل، لأننا نريد اللعب كما نؤمن."

ويعاني برشلونة من غيابات بارزة هذا الموسم، خصوصًا في خط الهجوم، أبرزها رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، داني أولمو وبيدري، وهو ما ساهم في تذبذب الأداء وصعوبة تقديم أفضل مستويات الفريق الكتالوني حتى الآن.

وتمثل المباراة أمام سيلتا فيجو اختبارًا حقيقيًا لفليك ونجوم برشلونة، لاختبار قدرتهم على الاستمرار في نهجهم الهجومي أمام دفاع منظم، والحفاظ على موقعهم في صدارة الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي.