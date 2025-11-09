قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الخارجية ترصد مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالصور
رئيس الوزراء يتفقد سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية بمعرض النقل الذكي
وفاة زوجة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
أحمد الطلحي: الصلاة على النبي أعظم قربة إلى الله وهي باب السعادة دنيا وآخرة
قافلة "زاد العزة" الـ 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
وزير المالية: الدولة تطرح فرصا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة
كامل الوزير يستعرض أحدث وسائل النقل البري والبحري والسككي المصنعة في مصر
ركلات الترجيح والعامل النفسي.. تفاصيل خطة مدربا الأهلي والزمالك بنهائي السوبر المصري
وزير خارجية إيران: لا إمكانية لإجراء محادثات مع واشنطن في ظل الظروف الراهنة
للتصويت بالانتخابات.. كيفية استخراج بطاقة رقم قومي في نفس اليوم
روسيا: علاقاتنا مع الولايات المتحدة يشوبها عوامل مزعجة.. وإصلاحها يتطلب وقتا طويلًا
السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم : تهجير أكثر من 12 مليون شخص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برشلونة يواجه سيلتا فيجو في اختبار صعب بالدوري الإسباني

إسراء أشرف

يستعد برشلونة لمواجهة صعبة خارج أرضه ضد سيلتا فيجو على ملعب بالايدوس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، وسط تحديات فنية كبيرة للفريق الكتالوني بقيادة مدربه هانز فليك.

ويعيش برشلونة مرحلة متقلبة بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، تلاها فوز على إلتشي وتعادل مثير أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، حيث اضطر لتعويض تأخره ثلاث مرات قبل انتزاع نقطة ثمينة.

ويعتبر ملعب بالايدوس من الملاعب الصعبة على الفريق، إذ تعادل عليه الموسم الماضي رغم تقدمه بهدفين، فيما فاز بصعوبة على سيلتا في ملعبه لويس كومبانيس 4-3 بعد ركلة جزاء حاسمة في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

عانى دفاع برشلونة من اختراقات متكررة خلال مباراة كلوب بروج، حيث استقبل الفريق ثلاثة أهداف رغم اعتماد فليك على دفاع متقدم ونظام التسلل.

وأكد مدرب برشلونة أن الفريق لن يتخلى عن فلسفته الهجومية الجريئة، رغم المخاطر، قائلاً: "يمكننا اللعب بتكتل دفاعي منخفض أو الاستمرار في نهجنا، ونحاول تحسين الأداء مع الحفاظ على جوهر فلسفتنا. نعم، واجهنا صعوبات وثقتنا تأثرت، لكن تغيير كل شيء ليس الحل، لأننا نريد اللعب كما نؤمن."

ويعاني برشلونة من غيابات بارزة هذا الموسم، خصوصًا في خط الهجوم، أبرزها رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، داني أولمو وبيدري، وهو ما ساهم في تذبذب الأداء وصعوبة تقديم أفضل مستويات الفريق الكتالوني حتى الآن.

وتمثل المباراة أمام سيلتا فيجو اختبارًا حقيقيًا لفليك ونجوم برشلونة، لاختبار قدرتهم على الاستمرار في نهجهم الهجومي أمام دفاع منظم، والحفاظ على موقعهم في صدارة الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

