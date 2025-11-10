جامعة سوهاج تكثّف فعالياتها التوعوية استعدادا لانتخابات النواب

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة كثّفت فعالياتها التوعوية استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب غدًا الإثنين بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الندوات التي تنظمها الجامعة بمقريها القديم والجديد تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية ورفع وعي الطلاب بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري.



وقال النعماني - في تصريحات اليوم الأحد- إن التصويت في الانتخابات البرلمانية واجب وحق دستوري يجسد إرادة الشعب في اختيار الأكفأ والأقدر على تحمل المسئولية الوطنية، داعيا جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة إلى ممارسة حقهم الدستوري بحرية وشفافية.



وأكد الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم أن الندوة التي نظمتها الكلية شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب، بما يعكس اهتمام الشباب بالمشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها ممارسة حضارية تعزز الديمقراطية وترسخ الوعي السياسي، مشددًا على أن مشاركة الشباب الإيجابية أساس في بناء وطن قوي ومستقر.



وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور طلعت علي عميد كلية الهندسة أن الكلية نظمت ندوة موسعة لطلاب جميع الفرق الدراسية بهدف تعزيز الروح الوطنية وتشجيع الطلاب على المشاركة في الانتخابات واختيار المرشح الأنسب، لافتًا إلى التأكيد على ثقة الدولة في قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على إدارة عملية انتخابية نزيهة وشفافة.



ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نادية صالح عميدة كلية التمريض أن فعاليات الكلية هدفت إلى تعزيز الوعي السياسي لدى الطلاب وتشجيعهم على اختيار مرشح يمتلك برنامجًا قادرًا على تلبية تطلعات المواطنين، مؤكدة أن الصوت الانتخابي يمثل ضمانة لاستمرار مسيرة التنمية.



وشهدت الندوات تفاعلًا واسعًا من الطلاب الذين طرحوا أسئلة حول آليات تعزيز المشاركة السياسية وطرق ممارسة الحقوق الدستورية، وذلك بحضور وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية.

