قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد إسرائيلي .. استشهاد طفل في خان يونس وعمليات تفجير واسعة في رفح
بلجيكا في حالة تأهّب.. رصد 3 مسيرات فوق محطة دويل النووية
الكهرباء: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين الخدمة
اليوم.. 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في 14 محافظة
هل تعارض إسرائيل نشر قوات دولية في غزة؟.. دبلوماسي أمريكي سابق يجيب
إصابة محمد صبحي بوعكة صحية
تصعيد جديد في غزة.. غارات إسرائيلية على خان يونس
برشلونة يكتسح سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني
استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025.. الخطوات والطريقة
مي عمر ودينا الشربيني تتبادلان إلغاء المتابعة على إنستجرام
صحة الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الطبية للقصوى خلال انتخابات مجلس النواب
شركات التأمين تدفع لعملائها ما يقرب من 35 مليار جنيه تعويضات خلال الـ7 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بلجيكا في حالة تأهّب.. رصد 3 مسيرات فوق محطة دويل النووية

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
علي صالح

شهدت بلجيكا مساء الأحد دخولاً غير مسبوق لطائرات من دون طيار في أجواء منشأة نووية، حيث تمّ رصد ثلاث طائرات دون طيار تحلّقت فوق محطة دويل للطاقة النووية Doel Nuclear Power Plant الواقعة قرب مدينة أنتِويرب. 

وأفادت شركة الطاقة القائمة على تشغيل المحطة بأن الحادثة تمّ تسجيلها مساء ذلك اليوم، وتمّ فتح تحقيق أمني في الواقعة. 

ووصفت الحكومة البلجيكية ووزارة الدفاع الحادثة بأنها انتهاك جسيم للأجواء الوطنية ويُعدّ ضمن سلسلة متصاعدة من حالات الطائرات دون طيار التي طالت منشآت عسكرية ومدنية في البلاد. 

فبحسب وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكين، تمّ خلال الأيام الأخيرة رصد طائرات مشابهة فوق قاعدة عسكرية تضمّ أسلحة نووية أميركية في شمال البلاد، وفقا لـ موقع بيزنس انسايدر 

ووفق مصادر إعلامية بلجيكية، فإنّ انعكاسات هذا النوع من الانتهاكات تشمل شلّ مؤقت للمطارات وفتح تحقيقات أمنية عاجلة، وقد فرضت الحكومة إجراءات تعزيزية فورية منها إطلاق تحالف وطني لمراقبة الأجواء وزيادة القدرة على التصدّي للطائرات الصغيرة، حسب صحيفة “لوموند” الفرنسية

ومن الناحية التقنية، حذر الخبراء من أن الطائرات دون طيار بهذا العدد والتحليق في منطقة ذات حساسية نووية يعكس قدراً مرتفعاً من التنظيم والقدرة التشغيلية، وليس مجرد تحليق عشوائي. 

وأشار الوزير فرانكن إلى أن الجهة المخترقة تستعمل تقنيات التشويش واختبار الترددات الأمنية، ما يضع بلجيكا أمام فشل محتمل في حماية منشآت استراتيجية ضد تهديدات-غير تقليدية. 

وحتى اللحظة، لم تُعلن أي جهة رسمياً عن تبنّي الحادثة أو تحديد الجهة الفاعلة، لكنّ التحليل السياسي يشير إلى احتمالية تورط جهات أجنبية تستعمل أسلحة لردع “هجينة” لأغراض تجسسية أو ضغط دبلوماسي ــ في وقت تستضيف بلجيكا مقرات كبيرة لـ ‎NATO وكمية معتبرة من الأصول النقدية الروسية المجمدة، ما يجعلها هدفاً محتمَلاً لهذه العمليات، وفقا لصحيفة ذا جارديان.

ويمثل الحادث مرحلة تصعيد في التهديدات غير المألوفة للأجواء الأوروبية، وتلقي بظلالها على جدوى منظومات الدفاع الوطني التي تبدو حتى الآن غير جاهزة للتعامل مع هذا النوع من الطائرات الصغيرة، الأمر الذي يدعو إلى تحرّك عاجل لوضع آليات وقائية متقدمة وجادّة.

بلجيكا طائرات دون طيار محطة دويل للطاقة النووية مدينة أنتِويرب الحكومة البلجيكية ثيو فرانكين وزير الدفاع البلجيكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار

ترشيحاتنا

كريم محمود عبد العزيز

بسمة وهبة تدعم آن الرفاعي بعد أزمتها مع كريم محمود عبد العزيز

هاني رمزي وأكرم حسني وهشام ماجد و مصطفى غريب

هاني رمزي وأكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب في حفلات خيرية بأمريكا وكندا

محمد موسى وأميرة عبيد

الإعلامي محمد موسى يعلن انفصاله عن أميرة عبيد منذ 14 شهرا

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

فيديو

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد