رئيس البرتغال يعرب عن إعجابه وانبهاره بالمتحف المصري الكبير

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس البرتغال يعرب عن إعجابه وإنبهاره بالمتحف المصري الكبير
أ ش أ

أعرب مارسيلو ريبيلو سوسه Marcelo Rebelo Sousa رئيس البرتغال ، خلال استقباله السفير وائل النجار سفير مصر بلشبونة ، عن إعجابه وإنبهاره بالمتحف المصري الكبير وحفل الإفتتاح الذي حرص على المشاركة فيه.


وأشاد بحفاوة استقبال السيد رئيس الجمهورية والتنظيم المتميز للحفل ، مشيرا إلي أن حفل الافتتاح والجولة التي قام بها في المتحف المصري رسخ إعجابه وتقديره البالغ للتاريخ والحضارة المصرية القديمة


ومن جانبه، أعرب السفير المصرى للرئيس البرتغالي عن التقدير لشخصه الكريم ولدعمه الدائم من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً علي أن فترتي رئاسته للبرتغال شهدت انتقالاً نوعياً في العلاقات بين البلدين علي كافة الأصعدة.


وعلى صعيد آخر، التقى السفير المصرى مع باولو رانجل Paulo Rangel وزير خارجية البرتغال، الذى أعرب عن تطلعه لاستمرار التعاون بين البلدين لدفع تلك العلاقات لمستويات أرحب ، لاسيما وأن هذا العام شهد ذكري مرور خمسين عام على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرتغال.


وحرص السفير وائل النجار علي توجيه الشكر لوزير الخارجية البرتغالي لحرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين، كما جدد الدعوة له لزيارة القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة الذي تعتزم مصر استضافته للبناء على موقف البرتغال الداعم للقضية الفلسطينية واعترافهم مؤخراً بالدولة الفلسطينية.


وأكد حرص مصر على أن تكون هناك مشاركة إيجابية من قبل البرتغال في إعادة إعمار قطاع غزة.

