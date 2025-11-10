إصابة محمد صبحي بوعكة صحية

تعرض الفنان محمد صبحي لوعكة صحية مفاجئة بمنزله بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ما استدعى نقله على الفور إلى مستشفى خاص في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

أول تعليق من محمد صبحي

وكان طمأن محمد صبحي جمهوره ، وقال فى تصريح خاص لموقع صدى البلد ، “مسألة بسيطة ماس في فيشة ماخدتش ١٥ دقيقة ولا خسائر وكله تمام الحمدلله”.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا الفنان محمد صبحى بمدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق، وتبين نشوب حريق محدود فى جهاز تكييف داخل الفيلا، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية

وتعرض الفنان محمد صبحي، لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية بعد مما استدعى نقله سريعا إلى أحد المستشفيات.