قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد إسرائيلي .. استشهاد طفل في خان يونس وعمليات تفجير واسعة في رفح
بلجيكا في حالة تأهّب.. رصد 3 مسيرات فوق محطة دويل النووية
الكهرباء: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين الخدمة
اليوم.. 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في 14 محافظة
هل تعارض إسرائيل نشر قوات دولية في غزة؟.. دبلوماسي أمريكي سابق يجيب
إصابة محمد صبحي بوعكة صحية
تصعيد جديد في غزة.. غارات إسرائيلية على خان يونس
برشلونة يكتسح سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني
استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025.. الخطوات والطريقة
مي عمر ودينا الشربيني تتبادلان إلغاء المتابعة على إنستجرام
صحة الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الطبية للقصوى خلال انتخابات مجلس النواب
شركات التأمين تدفع لعملائها ما يقرب من 35 مليار جنيه تعويضات خلال الـ7 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إصابة محمد صبحي بوعكة صحية

محمد صبحي
محمد صبحي
يمنى عبد الظاهر

تعرض الفنان محمد صبحي لوعكة صحية مفاجئة بمنزله بطريق القاهرة  الإسكندرية الصحراوي، ما استدعى نقله على الفور إلى مستشفى خاص في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

أول تعليق من محمد صبحي

وكان طمأن محمد صبحي جمهوره ، وقال فى تصريح خاص لموقع صدى البلد ، “مسألة بسيطة ماس في فيشة ماخدتش ١٥ دقيقة ولا خسائر وكله تمام الحمدلله”.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا الفنان محمد صبحى بمدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق، وتبين نشوب حريق محدود فى جهاز تكييف داخل الفيلا، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية

وتعرض الفنان محمد صبحي، لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية بعد مما استدعى نقله سريعا إلى أحد المستشفيات.

الفنان محمد صبحي لوعكة صحية مفاجئة مستشفى خاص في مدينة السادس من أكتوبر أول تعليق من محمد صبحي محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار

ترشيحاتنا

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

جامعة سوهاج تكثّف فعالياتها التوعوية استعدادا لانتخابات النواب

مصر والسعودية توقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك في مجال السياحة

مصر والسعودية توقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك في مجال السياحة

رئيس البرتغال يعرب عن إعجابه وإنبهاره بالمتحف المصري الكبير

رئيس البرتغال يعرب عن إعجابه وانبهاره بالمتحف المصري الكبير

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

فيديو

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد