لعبة ترامب الخفية في حرب أوكرانيا.. هل يزود كييف بصواريخ "توماهوك"؟
الثقافة: تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس نفس الموعد سنويا يجسد تفوق الحضارة المصرية
واشنطن.. الإغلاق الحكومي يهدد بتسريح 80% من موظفي الأمن النووي بوزارة الطاقة
أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025
نادي نجيب: تراجع ملحوظ في أسعار الذهب لهذا السبب
محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الشاحنات وقطع الغيار المستوردة
ليس مصريا.. تعليق عمرو أديب على حضور 3 ملايين مواطن مواد السيد البدوي
تعرض زوجة الشهيد عادل عبدالحميد لحادث سير بعد انضماها للقائمة الوطنية
عاوز تتشهر لوحدك .. سبب اتصال الرئيس مبارك بـ محمد صبحي
استشارية: المرأة تمر بعد الانفصال بحالة من الارتباك العاطفي
محمد صبحي: التليفزيون المصري صاحب الفضل في تقديم نجوم الفن

قال الفنان الكبير محمد صبحي إن التليفزيون المصري كان له الدور الأبرز في تقديم وإبراز نجوم الفن في مصر، مؤكدًا أن الفنان المصري الذي يسعى للحفاظ على ريادة بلاده الفنية، جنى الكثير من النجاحات من خلال هذا الصرح الإعلامي العريق، "اكتشفت أن العمل في مشروعات الصحراء بعد العمل الفني اللي قدمته (سنبل بعد المليون) يتطلب مال قارون، وعمر نوح، وصبر أيوب، لكننا كنّا نضع هدفنا في دعم مصر أولًا".

وتابع صبحي، خلال لقائه في برنامج «العاشرة» على قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ: "أنا والفنان الراحل نور الشريف كنا من القلائل الذين رفضوا الانسياق وراء موجة الأجور العالية التي ظهرت في الثمانينيات، حين عُرض على بعض الفنانين أجور تصل إلى ألفي جنيه للحلقة الواحدة، بينما كنّا نحصل على 40 جنيهًا فقط مقابل الحلقة في التليفزيون المصري، دون تردد أو اعتراض".

واستطرد قائلاً: "عندما قدّمت مسلسل رحلة المليون، كان عدد حلقاته 30 حلقة، وتسلمت أجرًا إجماليًا قدره 1200 جنيه، صافيه 970 جنيهًا فقط، ولم يكن ذلك يُمثّل أزمة، لأن القيمة الحقيقية بالنسبة لنا كانت الحفاظ على ريادة مصر الفنية والثقافية، لا البحث عن الربح المادي".

