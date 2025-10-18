محمد صبحي: طلبت من الله أن أكون مختلفًا.. وأصابني "قلق المعرفة" مبكرًا

قال الفنان الكبير محمد صبحي إنه أصيب بـ"قلق المعرفة" في مرحلة مبكرة من حياته، مؤكدًا أنه كان يحمل دائمًا رغبة حقيقية في التميز والاختلاف، وليس فقط في الوصول إلى الشهرة.

الأعمال الفنية

وأضاف صبحي، خلال لقائه في برنامج «العاشرة» على قناة «إكسترا نيوز» مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ: "كنت أدعو الله وأقول: يا رب، أنا مش عايز أكون أعظم ممثل، أنا عايز أكون مختلف. وكنت أطلب منه إذا كُتب لي الفشل، فليكن في أعمالي الفنية فقط، لا في أولادي".

ثلاثة عناصر أساسية

وأكد صبحي أن رؤيته للفن تقوم على الفهم لا الحفظ، موضحًا: "لا أحفظ أدواري، بل أقرأها جيدًا، لأنني أذهب إلى المعنى لا إلى اللفظ". وتابع: "الممثل الجيد يجب أن يمتلك ثلاثة عناصر أساسية: العقل أولًا، ثم الجهاز الصوتي والتنفسي، وأخيرًا الجهاز الحركي. فجسد الممثل هو الآلة التي يعزف بها أداؤه الفني".