مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في السوق، خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 تراجعًا ملحوظًا، حيث فقدت العملة الأمريكية نحو 7 قروش كاملة في مؤشرات البيع والشراء مقارنة بتعاملات أمس.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل تحسن المؤشرات النقدية وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري عقب إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 50 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخه.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بلغ 47.28 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع، ليواصل بذلك تراجعه التدريجي المستمر منذ مطلع الأسبوع.



سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة

في البنك الأهلي المصري، سجل الدولار 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.

في بنك مصر بلغ السعر 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB) استقر عند 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك أبوظبي الإسلامي 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

بينما أظهرت مؤشرات التحديث اللحظي للبنوك الأخرى النتائج التالية:

العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع.

إتش إس بي سي (HSBC): 47.27 جنيه للشراء، 47.37 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 47.28 جنيه للشراء، 47.38 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 47.28 جنيه للشراء، 47.38 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 47.28 جنيه للشراء، 47.38 جنيه للبيع.

ارتفاع تاريخي في الاحتياطي الأجنبي

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد في تاريخها.



وبلغت الزيادة خلال شهر واحد فقط نحو 537 مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر الماضي الذي بلغ فيه الاحتياطي 49.534 مليار دولار.

وأوضح البنك أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكوّن من سلة من العملات الدولية الرئيسية تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.

وتُوزع حيازات مصر منها وفقًا لأسعار الصرف العالمية ومدى استقرار تلك العملات في الأسواق الدولية، بما يضمن حماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة.

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع لأعلى مستوى تاريخي

أشار البنك المركزي كذلك إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزة غير مسبوقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي (يناير – يوليو 2025)، إذ ارتفعت بنسبة 49.7% لتصل إلى 23.2 مليار دولار مقابل 15.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.



وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال يوليو 2025 بنسبة 26.3% لتسجل 3.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري في تاريخها، مقارنة بـ 3.0 مليارات دولار في يوليو 2024.



انعكاس الاحتياطي والتحويلات على سعر الدولار

ويرى محللون أن هذا الارتفاع القياسي في الاحتياطي الأجنبي، إلى جانب القفزة التاريخية في تحويلات المصريين بالخارج، شكّلا عامل ضغط قوي على سوق الصرف ، ما أدى إلى تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في عدد كبير من البنوك.



ويُرجّح الخبراء أن يواصل الدولار موجة الانخفاض النسبي خلال الأسابيع القادمة، خاصة مع استمرار تدفق النقد الأجنبي وتحسن المؤشرات الاقتصادية، وهو ما يمنح الجنيه قدرًا أكبر من الاستقرار أمام العملات العالمية.

التوقعات الاقتصادية للفترة المقبلة

تتوقع مؤسسات مالية محلية أن تشهد سوق الصرف مرحلة استقرار نسبي في سعر الدولار مع إمكانية تسجيل انخفاضات طفيفة إضافية إذا استمرت وتيرة تحسّن موارد النقد الأجنبي، خصوصًا من السياحة، والصادرات، والاستثمار المباشر.

كما تشير التحليلات إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أصبحت أكثر مرونة، ما يسهم في امتصاص أي صدمات خارجية محتملة، ويعزز من ثقة المستثمرين في الجنيه.