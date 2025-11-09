قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عثر على إنسيال ذهبى..مدرسة في نقادة تكرم تلميذها الأمين | صور
قبل ساعات من لقاء الأهلي والزمالك.. تعرف على تاريخ مواجهات قطبي الكرة المصرية
«التموين تطلق القافلة 14».. مصر تواصل جهودها في دعم الشعب الفلسطيني | تفاصيل
رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry
مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار
العدوان مستمر.. أطباء بلا حدود تطالب بإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى من غزة
جحيم الفاشر.. حكومة دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات يومية لضبط التوك توك المخالف
عيب أوي.. زوجة النني الأولى تعلق على انفصال كريم عبد العزيز وآن الرفاعي
المجتمع العربي في إسرائيل يتظاهر أمام مكتب نتنياهو ضد جرائم القـ.ـتل
بعد توقف يومين .. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة
بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في السوق، خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 تراجعًا ملحوظًا، حيث فقدت العملة الأمريكية نحو 7 قروش كاملة في مؤشرات البيع والشراء مقارنة بتعاملات أمس.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل تحسن المؤشرات النقدية وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري عقب إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 50 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بلغ 47.28 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع، ليواصل بذلك تراجعه التدريجي المستمر منذ مطلع الأسبوع.

الجنيه امام الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة

في البنك الأهلي المصري، سجل الدولار 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.

في بنك مصر بلغ السعر 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB) استقر عند 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك أبوظبي الإسلامي 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

بينما أظهرت مؤشرات التحديث اللحظي للبنوك الأخرى النتائج التالية:

  • العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع.
  • إتش إس بي سي (HSBC): 47.27 جنيه للشراء، 47.37 جنيه للبيع.
  • بنك القاهرة: 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع.
  • المصرف المتحد: 47.28 جنيه للشراء، 47.38 جنيه للبيع.
  • بنك فيصل الإسلامي: 47.28 جنيه للشراء، 47.38 جنيه للبيع.
  • بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 47.28 جنيه للشراء، 47.38 جنيه للبيع.

ارتفاع تاريخي في الاحتياطي الأجنبي

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد في تاريخها. 

سعر الدولار اليوم

وبلغت الزيادة خلال شهر واحد فقط نحو 537 مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر الماضي الذي بلغ فيه الاحتياطي 49.534 مليار دولار.

وأوضح البنك أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكوّن من سلة من العملات الدولية الرئيسية تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني. 

وتُوزع حيازات مصر منها وفقًا لأسعار الصرف العالمية ومدى استقرار تلك العملات في الأسواق الدولية، بما يضمن حماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة.

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع لأعلى مستوى تاريخي

أشار البنك المركزي كذلك إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزة غير مسبوقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي (يناير – يوليو 2025)، إذ ارتفعت بنسبة 49.7% لتصل إلى 23.2 مليار دولار مقابل 15.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال يوليو 2025 بنسبة 26.3% لتسجل 3.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري في تاريخها، مقارنة بـ 3.0 مليارات دولار في يوليو 2024.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

انعكاس الاحتياطي والتحويلات على سعر الدولار

ويرى محللون أن هذا الارتفاع القياسي في الاحتياطي الأجنبي، إلى جانب القفزة التاريخية في تحويلات المصريين بالخارج، شكّلا عامل ضغط قوي على سوق الصرف ، ما أدى إلى تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في عدد كبير من البنوك.

ويُرجّح الخبراء أن يواصل الدولار موجة الانخفاض النسبي خلال الأسابيع القادمة، خاصة مع استمرار تدفق النقد الأجنبي وتحسن المؤشرات الاقتصادية، وهو ما يمنح الجنيه قدرًا أكبر من الاستقرار أمام العملات العالمية.

التوقعات الاقتصادية للفترة المقبلة

تتوقع مؤسسات مالية محلية أن تشهد سوق الصرف مرحلة استقرار نسبي في سعر الدولار مع إمكانية تسجيل انخفاضات طفيفة إضافية إذا استمرت وتيرة تحسّن موارد النقد الأجنبي، خصوصًا من السياحة، والصادرات، والاستثمار المباشر.

كما تشير التحليلات إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أصبحت أكثر مرونة، ما يسهم في امتصاص أي صدمات خارجية محتملة، ويعزز من ثقة المستثمرين في الجنيه.

 

سعر الدولار الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

السوبر

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات السوبر النهائي.. تفاصيل

مانشستر ستي

مانشستر سيتي يحتفي بـ عمر مرموش ومحمد صلاح قبل قمة الدوري الإنجليزي

الغندور

الغندور يوجه رسالة لـ طاقم التحكيم التركي قبل نهائي السوبر

بالصور

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

صحة الشرقية: قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان تفحص 2092 مواطناً

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش
للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش
للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد