شاهد.. أحدث وسائل النقل والصناعات المصرية بمعرض TransMEA | بث مباشر

رصدت عدسة صدى البلد تصوير جوي للقطار الفيلارو وعربات النوم وقطار مترو الأنفاق الجديد الخاص بالخط الأول لمترو الأنفاق بالاضافة الى عدد من الاتوبيسات واللنشات الخاصة بالموانئ المتواجدة في ساحة العرض الخارجية الخاصة بالدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA، حيث تم تصنيع عدد كبير منها محليا ضمن خطة توطين مختلف الصناعات في مصر

معرض النقل الدولي

وعرضت وزارة النقل، فيلما بعنوان نهضة حضارية بمناسبة انطلاق فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة الذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار "الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة ".

TransMEA

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل ، الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA ، وذلك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورافقه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 9-11 نوفمبر 2025، بمشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة.

