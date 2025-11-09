قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025
هجمات روسية على محطات نووية.. سقوط قتلى وإصابات في دنيبرو وزابوريجيا وخاركيف الأوكرانية
الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها
من القمر للشمس .. دورة تدريبية تكشف أسرار تقويم مصر القديمة بمتحف إيمحتب
أحمد جعفر: عبدالرؤوف سيفاجئ الأهلي بمشاركة «بيزيرا».. وغياب الشحات أراح دفاع الزمالك
زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي: إشارات إيجابية لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ 40 يومًا
الأمم المتحدة: حماية المدنيين بالسودان وتقديم الإغاثة أمر عاجل لا يحتمل التأجيل
إبراهيم عبدالخالق: أي حديث سلبي عن الزمالك قبل القمة يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا للفوز
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 9-11-2025
تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري
الحق قبل نهاية الحجز.. تعرف على تفاصيل وأسعار أراضي الإسكان الجديدة
شاهد.. الرئيس السوري يلعب كرة السلة مع قائد القوات الدولية ضد «داعش»
الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

علق الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، على وفاة عروس في ليلة زفافها، أن الفرح الشديد قد يكون له أثر مشابه، فالإثارة العارمة والاندفاع المفاجئ لهرمونات الأدرينالين والنورأدرينالين والكورتيزول قد تؤدي إلى ما يُعرف بـ متلازمة القلب السعيد (Happy Heart Syndrome)، وهي حالة تُلاحظ غالبًا لدى الرجال، حيث يتفاعل القلب بقوة مع موجة المشاعر الجياشة سواء كانت حزنًا أو فرحًا مفرطًا.

وتابع، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن الحزن الشديد يمكن أن يؤدي أحيانًا إلى كسر القلب حرفيًا، موضحًا أن ما يُعرف طبيًا باسم متلازمة القلب المكسور (Broken Heart Syndrome) قد تصيب النساء بشكل أكبر، إذ يتسبب الزعل أو الصدمة العاطفية القوية في اضطراب مؤقت بوظائف القلب.

وفاة عروس ليلة زفافها 

وكانت حالة من الحزن العميق قد سادت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن وفاة عروس تدعى تغريد طلبة بعد ساعات قليلة من زفافها، لتتحول فرحة العمر إلى مأساة مؤلمة أبكت القلوب وأثارت موجة واسعة من الحزن بين الأصدقاء والأقارب.

وتداول عدد كبير من مستخدمي موقع "فيسبوك" منشورات النعي والدعاء للعروس الراحلة، مؤكدين أنها كانت مثالًا للأخلاق الطيبة والسيرة الحسنة، ولم يعرف عنها سوى كل خير.

