كنت ألعب مع الأولاد.. منى زكي تتحدث عن طفولتها وحبها للحواوشي أثناء السفر

كشفت الفنانة المصرية منى زكي عن بعض تفاصيل طفولتها، مؤكدة أن شقاوة الأطفال في وقتها كانت تختلف كثيرًا عن شقاوة الجيل الحالي، قائلة في تصريحات تلفزيونية: «شقاوة الأطفال زمان غير دلوقتي خالص.. لا يوجد مقارنة».

وأوضحت منى زكي أن شقاوتها في الصغر كانت تقتصر على الأشخاص الذين تعرفهم فقط، مشيرة إلى أن والديها كانا يعاقبانها أحيانًا على أمور بسيطة، بينما تمر المواقف الكبيرة دون عقاب، مضيفة: «كنت بنت في النص بين ولدين، فكنت بلعب دايمًا مع الأولاد، وده كان يضايق أخويا وأهلي، بس دي كانت طفولتي.. طبيعية ومليانة حيوية».

وفي سياق آخر، تحدثت النجمة المصرية عن طقوسها الخاصة عند السفر لزيارة ابنتها، موضحة أنها تحرص دائمًا على أخذ الحواوشي المصري معها، قائلة: «بحطه في الفريزر وأوضبه بطريقة عملية علشان أقدر أنقله في الشنطة. بأخده ني ومثلّج، وأحضّره هناك، زي ما بعمل في عرق اللحمة الباردة».

كما كشفت منى زكي عن الأشياء التي لا يمكنها الاستغناء عنها عند مغادرة المنزل، مؤكدة أنها لا تخرج دون: زجاجة ماء، الهاتف المحمول، قلم أحمر الشفاه، كريم اليد، النظارة الشمسية، العطر، ورخصة القيادة، مشيرة إلى أن هذه الأشياء تمثل لها «ضروريات يومية لا غنى عنها».

واختتمت منى زكي حديثها بالتعبير عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في المهرجان الكاثوليكي، معتبرة أن نجاح فيلمها الأخير «رحلة 404» شكّل دافعًا قويًا لتقديم أعمال جديدة بنفس المستوى من الجودة والتميز، مضيفة: «الفيلم حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونال استحسان الجميع، وده بيخليني دايمًا عندي شغف أقدّم الأفضل».