قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة سرقة «الملكية الفكرية» في هذه الحالة
قبل السوبر المصري .. «الغندور» يتوقع مفاجآت مباراة الأهلي والزمالك
3 سيناريوهات .. كيف يتأهل منتخب مصر للناشئين إلى دور الـ 32 بكأس العالم؟
القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى
كنت ألعب مع الأولاد.. منى زكي تتحدث عن طفولتها وحبها للحواوشي أثناء السفر
«الغندور» يُشيد بكباتن الزمالك والأهلي: عمر جابر والشناوي شخصيات محترمة
صديقتي نصحتني بالـ «شد».. منى زكي تكشف سر رفضها اللجوء لعمليات التجميل وتتعامل مع تقدّم العمر
خوان بيزيرا جاهز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري | تفاصيل
ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد
آلاء لاشين تكشف كواليس «قصر الباشا»: قصة جديدة على السينما المصرية |فيديو
عاجل.. مدفعية الاحتلال تجدّد استهداف خانيونس وغزة استمرارًا للخروقات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار جنوب سيناء: «الطور» تنعي شهيد لقمة العيش.. وجامعة سلمان توقع اتفاقيتين لطلاب الفنون التطبيقية

الساب يوسف شهيد لقمة العيش
الساب يوسف شهيد لقمة العيش
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الأحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية كان أبرزها الحزن الذي خيم على أهالي طور سيناء التى نعي أهلها شهيد لقمة العيش الشاب يوسف رمضان موظف أمن مجمع الفيروز الطبي.. كما شهدت جامعة الملك سلمان الدولية توقيع اتفاقيتين لطلاب كلية الفنون التطبيقية في مجال الأثاث والديكور وإليكم تفاصيل الأخبار: 

خَيَّمَ الحزن العميق على أهالي مدينة طور سيناء فور علمهم بنبأ رحيل الشاب يوسف رمضان، موظف الأمن بمجمع الفيروز الطبي، الذي فارق الحياة متأثراً بجراحه نتيجة حادث أليم. الشاب يوسف، الذي نَعَتْهُ المدينة "شهيد لقمة العيش" كان قد تعرض لحادث اليم  على يد قائد سيارة مستهتر اقتحم بوابة الدخول الخاصة بالمستشفى، بينما كان يؤدي عمله في توجيهه إلى بوابة الخروج المخصصة.

​رحل الشاب يوسف رمضان وترك في نفوس أهالي طور سيناء وجعاً لا يزول؛ فقد مات مكافحاً مجتهداً، يؤدي عمله بإخلاص في مساعدة المرضى. 

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في طور سيناء إلى سرادق عزاء مفتوح، حزناً على هذا الشاب الذي كان يجمع بين عمله كفرد أمن وبين دراسته كطالب جامعي، سعياً لاستكمال تعليمه، بحسب شهادات شهود العيان.

​وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطاراً باقتحام شاب يقود سيارة، يُدعى "م. ج"، بوابة الدخول و اصطدامه بالبوابة الدخول  وموظف الأمن يوسف رمضان، وذلك أثناء توجيه يوسف له للخروج من البوابة المخصصة.

​على الفور، نقل الشاب يوسف رمضان إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي وخضع للعلاج عدة أيام، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه. بدورها، ألقت الشرطة القبض على الشاب المتسبب في الحادث، وقررت جهات التحقيق حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

 وقّعت الجامعة اتفاقيتي تعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وشركة بينوكيو للأثاث بمدينة دمياط، لتدريب طلاب برنامج العمارة الداخلية بمجال الفنون والتصميم.

تهدف الاتفاقيتان إلى توفير فرص تدريب ميداني متخصصة داخل بيئة العمل الفعلية، من خلال زيارات ميدانية للمصانع وورش الإنتاج، وورش تدريب عملية بإشراف خبراء الصناعة، ومشاركة المتخصصين في مشروعات الطلاب المرتبطة بتصميم الأثاث. 

يعكس هذا التعاون رؤية الجامعة كجامعة من الجيل الرابع، تعمل على بناء جسور قوية بين التعليم والصناعة، بما يعزز من قدرات خريجيها في مجالات التصميم، الابتكار، وصناعة الأثاث محليًا.

جنوب سيناء اتفاقيتين الملك سلمان الشاب يوسف تنعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

الأرصاد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات على القاهرة الكبرى غدا

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات

جايين من بني سويف.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بالكريمات

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي

رسمياً.. انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي| خاص

ترشيحاتنا

الأحداث فى السودان

مسئول أممي: المشهد الإنساني في بعض مناطق السودان يثير القلق جراء أعمال العنف المتواصلة

سياح - ارشيفية

إندونيسيا تستقبل أكثر من 11 مليون سائح أجنبي خلال 9 أشهر

لافروف

الخارجية الروسية: تعليمات بوتين عن التحضير لتجارب نووية قيد التنفيذ

بالصور

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010

فيديو

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد