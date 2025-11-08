ماس في الثلاجة.. كواليس التهام حريق مطبخ مكتب المخرج خالد يوسف

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات اندلاع حريق داخل مكتب المخرج خالد يوسف بمنطقة المهندسين في العجوزة حيث تبين أن ماس كهربائي بالثلاجة وراء اشتعال النيران.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل شركة انتاج سينمائي في منطقة المهندسين، انتقلت على الفور قوات الدفاع المدني وتعاملت سيارات الإطفاء مع النيران وتم اخمادها دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

وأفادت التحريات أن المكتب ملك المخرج السينمائي خالد يوسف وأن النيران اشتعلت داخل المطبخ الخاص بالمكتب بعد حدوث شرر كهربائي من توصيلات الثلاجة وامتد لباقي الأجهزة الكهربائية بالمطبخ.

تم السيطرة على الحريق في المطبخ قبل امتداده لباقي المكتب، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.