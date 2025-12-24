«دفنوني على تيك توك».. عفاف رشاد تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل صادمة عن شائعة وفاتها

نفت الفنانة عفاف رشاد ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة منصة «تيك توك»، بشأن وفاتها، مؤكدة أن تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

وقالت عفاف رشاد، في تصريحات لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنها فوجئت بانتشار أخبار تزعم وفاتها ودفنها، وهو ما تسبب في حالة من الذعر والخوف لابنها.

وأضافت: «لقيت أخبار على تيك توك بتقول إني توفيت ودفنوني، وابني اتخض جدًا من الكلام ده».

وطالبت الفنانة عفاف رشاد مروّجي الشائعات بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي أخبار، مشددة على خطورة تداول معلومات غير صحيحة تمس حياة الآخرين، قائلة: «أرجوكم اتحروا الدقة ومتستعجلوش علينا… كلنا هنموت».

وأكدت رشاد أنها تتمتع بصحة جيدة، معربة عن استيائها من الشائعات المتكررة التي تطال الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون مراعاة لمشاعرهم أو مشاعر أسرهم.