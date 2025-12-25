عفاف رشاد تنضم لمسلسل «أب ولكن» في رمضان 2026

أعلنت الفنانة عفاف رشاد أنها انضمت إلى فريق عمل مسلسل «أب ولكن»، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني لعام 2026.

ويُعد مسلسل «أب ولكن» من الأعمال الدرامية المنتظرة، وهو من تأليف ماريان هاني وإخراج ياسمين أحمد كامل، حيث يواصل فريق العمل حاليًا تصوير مشاهده تمهيدًا لعرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

وينتمي المسلسل إلى الدراما الاجتماعية، إذ يتناول مجموعة من الحكايات الإنسانية التي تُطرح في إطار مشوّق، ما يمنحه طابعًا خاصًا ويضعه ضمن أبرز الأعمال المرتقبة في موسم رمضان 2026.

ومن المتوقع أن تضيف مشاركة عفاف رشاد ثِقَلًا فنيًا للعمل، خاصة في ظل خبرتها الطويلة وأدوارها المؤثرة في الدراما التلفزيونية.