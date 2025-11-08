السيطرة على حريق نشب داخل شقة بمساكن فرغلى بدمنهور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، من السيطرة علي حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة مساكن فرغلي بحي أبوالريش بمدينة دمنهور، دون وقوع ايه إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دمنهور، يفيد إندلاع حريق بمنطقة حي أبو الريش، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول العقار.

تم السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وأسفر الحادث عن تلف جميع محتويات الشقة، دون وقوع ايه إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.